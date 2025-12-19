In scena “THE IDIOT”: la nuova creazione teatrale di Nicholas Gallo ispirata a Dostoevskij

VITERBO – In un mondo che si ostina a scambiare il denaro per un dio e l’essere umano per un dato statistico, THE IDIOT arriva in scena come un necessario cortocircuito. Il nuovo lavoro di Nicholas Gallo, che firma drammaturgia, drammaturgia sonora e regia, è liberamente ispirato a L’Idiota di Fëdor Dostoevskij e affronta senza filtri le contraddizioni dell’epoca contemporanea: la lotta feroce tra classi sociali, il post-capitalismo come trappola dell’anima, la cancellazione della purezza e dell’umanità come possibilità reale.Gallo smonta le illusioni del presente con uno sguardo netto, restituendo al pubblico un affresco in cui la figura femminile viene spesso ridotta a merce fragile e sacrificabile, mentre l’essere umano è schiacciato da un sistema che pretende prestazioni, status e certezze finanziarie come unica forma di legittimazione. In questa realtà distorta, l’“idiota” – colui che la società considera ingenuo o fuori posto – si rivela paradossalmente l’unico a conservare autenticità, bellezza e una capacità d’amare che diventa atto rivoluzionario.