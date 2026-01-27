Il Park Hotel Marinetta ottiene la certificazione GSTC Vireo



Un riconoscimento internazionale che premia l’impegno concreto per un turismo responsabile e consapevole

Il Park Hotel Marinetta, iconico hotel quattro stelle immerso nella suggestiva e incontaminata natura della Costa degli Etruschi, ha ottenuto la prestigiosa certificazione GSTC Vireo (Global Sustainable Tourism Council), uno dei più autorevoli riconoscimenti internazionali in ambito di turismo sostenibile. Un importante traguardo che conferma l’impegno concreto e continuo della struttura nella promozione di pratiche responsabili, attente alla tutela dell’ambiente, al benessere della comunità locale e alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, rafforzando ulteriormente la sua posizione come modello di eccellenza per un’ospitalità consapevole, etica e di alta qualità.

La certificazione GSTC Vireo rappresenta uno standard globale di eccellenza, riconosciuto a livello internazionale, che valuta con rigore le pratiche di sostenibilità delle strutture turistiche. Non si limita all’aspetto ambientale, ma considera in maniera integrata l’impatto sociale, culturale ed economico, promuovendo un turismo responsabile che tutela il territorio, valorizza le comunità locali e offre esperienze autentiche e consapevoli agli ospiti.

Tra le molte iniziative che dimostrano l’impegno del Park Hotel Marinetta verso la responsabilità sociale, spicca la collaborazione con l’associazione “Oliver Accende un Sorriso”, con cui è stato realizzato un laboratorio di cucina dedicato a ragazzi con disabilità diverse, impegnati in percorsi di autonomia e inclusività.

Durante la giornata dedicata all’associazione, i ragazzi hanno partecipato a una cooking class guidata con entusiasmo e professionalità dall’Executive Chef Daniele Arzilli e dal team del Ristorante Granace dell’hotel. Al termine dell’attività, è stata organizzata una cena a buffet per i ragazzi, le loro famiglie, le istituzioni locali e i partner dell’associazione, durante la quale sono stati consegnati i diplomi ufficiali, celebrando il successo del laboratorio e la crescita delle competenze acquisite.

Con iniziative come questa, il Park Hotel Marinetta conferma la sua visione di ospitalità responsabile e sostenibile, dimostrando che eccellenza turistica, inclusività e attenzione all’ambiente possono convivere armoniosamente, offrendo esperienze uniche e significative agli ospiti e alla comunità locale.

“La certificazione GSTC Vireo è per noi motivo di grande soddisfazione e responsabilità”, dichiara Riccardo Ficcanterri CEO di Icon Collection, che insieme al cugino Federico ha guidato il progetto, “È il riconoscimento di un percorso fatto di scelte quotidiane orientate alla tutela dell’ecosistema, all’efficienza energetica, alla valorizzazione delle risorse locali e al benessere dei nostri ospiti e collaboratori”.

Situato all’interno di un parco secolare affacciato sul mare, il Park Hotel Marinetta ha da tempo intrapreso un percorso virtuoso che integra ospitalità di alto livello e rispetto per la natura: dalla riduzione dell’impatto ambientale alla promozione di prodotti e fornitori locali, fino alla sensibilizzazione degli ospiti verso comportamenti sostenibili.

Con l’ottenimento della certificazione GSTC Vireo, il Park Hotel Marinetta rafforza il proprio posizionamento come destinazione d’eccellenza per un turismo autentico, responsabile e di qualità, rispondendo alle crescenti esigenze di viaggiatori sempre più attenti ai valori della sostenibilità.

Un passo importante che guarda al futuro, con la consapevolezza che il vero lusso oggi è prendersi cura del luogo che ci ospita.

Park Hotel Marinetta

Il Park Hotel Marinetta si affaccia sul mare toscano di Marina di Bibbona nella splendida Costa degli Etruschi, un susseguirsi di spiagge incontaminate, oasi protette e antiche città medievali.

Il resort offre una vasta scelta di camere e suite con vista mare, ma anche villette indipendenti circondate dal verde in cui gli ospiti potranno soggiornare, vivendo un’esperienza sensoriale unica e irripetibile. Il punto di partenza perfetto per partire alla scoperta della costa e delle colline toscane in mountain bike o a cavallo, provando a fare diving o passeggiando nei luoghi cari al poeta Giosuè Carducci.

A soli 100 metri dalla struttura, al di là della pineta, si trova la bellissima spiaggia privata e attrezzata con lettini e ombrelloni con annesso bar: un gioiello incastonato nel verde della macchia mediterranea, premiato con la Bandiera Blu della Comunità Europea. Il relax continua all’interno della nuova Spa Marinetta Wellness, il centro benessere all’interno dell’hotel dotato di una piscina idromassaggio riscaldata, biosauna, calidarium, tepidarium, docce cromo-aromatiche e un’ampia scelta di massaggi rigeneranti e trattamenti di bellezza. Inoltre gli ospiti potranno concedersi una pausa in una delle due piscine situate nel parco di fronte all’hotel, una delle quali è pensata per i più piccoli che potranno divertirsi anche nell’area giochi e nel miniclub.

L’esperienza alla scoperta della natura e delle bellezze della Toscana che offre il Park Hotel Marinetta non può che includere anche un innovativo viaggio fra i sapori: gli ospiti potranno gustare piatti gourmet a colazione, pranzo o cena in uno dei tre ristoranti dell’hotel (Ombra della Sera, Anfora di Baratti, Granace) dove assaporare la magica combinazione di prodotti a Km0, cucinati dagli chef secondo la tradizione toscana, rivisitata con un pizzico di creatività. A questi si è aggiunto Crudo di Mare il nuovo ristorante a bordo piscina con menù a base di pesce che è un vero e proprio tributo al mare.Completano l’offerta un cafè e un cocktail bar che ogni sera organizza eventi musicali per un soggiorno piacevole, rilassante, ma anche indimenticabile.

Icon Collection