Color Hotel: un’esperienza immersiva che continua a conquistare il pubblico

Colori, gioco e interazione: Color Hotel continua a essere una delle esperienze più apprezzate nell’area romana, confermando il successo di un format pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età. L’area interattiva permanente, ospitata all’interno di The Wow Side Shopping Centre, si è ormai affermata come meta di riferimento per chi cerca un intrattenimento diverso dal solito.

Il percorso si sviluppa su oltre 4.000 metri quadrati e accompagna il pubblico attraverso 11 ambienti tematici, ispirati agli spazi di un hotel ma reinterpretati in chiave ludica e immersiva. Ogni stanza invita a partecipare attivamente: si passa dalla Roller Disco alla Game Room formato XXL, dalla Pillow Room ai percorsi labirintici, in un’esperienza che unisce movimento, curiosità e condivisione.

Color Hotel non è una mostra da osservare, ma un luogo da attraversare. Il visitatore diventa parte integrante dell’esperienza, libero di esplorare, giocare e interagire con gli spazi, in un ambiente pensato anche per essere vissuto e raccontato.

Il successo continuo di Color Hotel dimostra come il pubblico sia sempre più attratto da esperienze che uniscono intrattenimento, creatività e partecipazione diretta. Un luogo dove il colore diventa linguaggio e il tempo libero si trasforma in esperienza condivisa.

ORARI DI VISITA

Il Color Hotel è aperto tutti i giorni tranne il lunedì

DOVE SI TROVA IL COLOR HOTEL

Il Color Hotel si trova al primo piano del WOW SIDE SHOPPING CENTER, in Viale Donato Bramante, 31/65, 00054 a Fiumicino, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Autobus: da Fiumicino Piazzale Alberto Dalla Chiesa scendendo alla stazione parco Leonardo. In alternativa, con il treno per Fiumicino scendendo alla fermata Parco Leonardo.

Auto: partendo da Roma, bisogna prendere il G.R.A (Uscita 30 Autostrada) Roma Fiumicino, uscita zona commerciale.

Dall’aeroporto Leonardo Da Vinci e Fiumicino: Via Portuense, zona commerciale nord.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

È possibile acquistare i biglietti online tramite il seguente link:

https://colorhotel.world/tickets/

In alternativa, è possibile acquistarli direttamente presso la biglietteria, se disponibili al momento della visita.

COSTO DEL BIGLIETTO

Adulto – Intero €12

Bambino – Ridotto €10 (dai 4 ai 12 anni)

Bambino fino a 3 anni gratis

Family Pack (2 adulti e 2 bambini dai 4 ai 12 anni) 40€

I bambini sotto i 4 anni entrano gratuitamente ma necessitano di prenotazione. I ragazzi dai 14 anni in su possono entrare non accompagnati da un maggiorenne.

Per coloro che posseggono un’invalidità certificata pari o superiore al 70% o 104 in caso di minori, l’ingresso è gratuito e il loro accompagnatore ha diritto a un biglietto ridotto. Garantiamo sempre l’ingresso a queste categorie ed è prevista una corsia preferenziale in caso di fila. Invece per coloro che sono affetti da una patologia invalidante che li costringe ad una limitata mobilità utilizzando la sedia a rotelle o altri ausili è sconsigliata la visita in quanto la maggior parte delle attrazioni non è fruibile per chi ha disabilità motorie.

COSE DA SAPERE…

Per godere appieno l’esperienza e farvi sentire come se foste nella vostra stanza d’hotel, vi informiamo che si accede al COLOR HOTEL senza scarpe (dei calzini antiscivolo monouso saranno consegnati all’ingresso dal personale incaricato). Le vostre scarpe dovranno essere lasciate negli appositi armadietti personali.

È POSSIBILE ENTRARE IN RITARDO RISPETTO ALL’ORARIO ACQUISTATO?

Se si arriva puntuali l’ingresso è garantito. Se arrivate a un orario diverso, non possiamo garantire che possiate entrare immediatamente, verrete inseriti nei primi posti disponibili.