Il Circo Zoppis a Roma con “Evolution”: uno spettacolo contemporaneo senza animali

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Il Circo Zoppis è attualmente a Roma con lo spettacolo “Evolution – Il Circo del Futuro”, in scena nell’area dell’ex Velodromo all’EUR, in Viale dell’Oceano Pacifico 162, dove resterà fino all’8 febbraio.

La produzione rappresenta un esempio di circo contemporaneo che si discosta dal modello tradizionale, proponendo uno spettacolo privo di animali e interamente incentrato sulle capacità artistiche e fisiche degli interpreti. In pista si alternano acrobati, trapezisti, equilibristi e performer aerei, selezionati a livello internazionale, che danno vita a numeri tecnicamente complessi e visivamente spettacolari.

“Evolution” si caratterizza anche per una forte componente scenografica e tecnologica. L’impianto visivo, basato su luci dinamiche, proiezioni digitali e soluzioni sceniche avanzate, accompagna lo sviluppo dello spettacolo e contribuisce a creare un ambiente immersivo. L’uso di tecnologie innovative, incluse applicazioni di intelligenza artificiale, è finalizzato a valorizzare le esibizioni e a costruire una narrazione visiva coerente, senza mai sostituire il ruolo centrale dell’artista.

La scelta di integrare elementi tecnologici con la tradizione circense risponde a un’esigenza di rinnovamento del linguaggio dello spettacolo dal vivo, rendendolo più vicino alla sensibilità del pubblico contemporaneo. Il risultato è uno show dal forte impatto visivo, pensato per un pubblico ampio e trasversale.

Lo spettacolo è indicato per famiglie, bambini e adulti, e si inserisce tra le proposte di intrattenimento culturale presenti nel panorama romano durante il periodo invernale, offrendo un’alternativa moderna al circo classico.

Informazioni utili

Spettacolo

Evolution – Il Circo del Futuro

Circo Zoppis

Luogo

Area Ex Velodromo – Roma EUR

Viale dell’Oceano Pacifico 162, Roma

Periodo di programmazione

Fino all’8 febbraio 2026

Orari

Gli spettacoli sono programmati in diverse giornate e fasce orarie.

Il calendario aggiornato è disponibile sul sito ufficiale del circo Inicio – Evolution Circo a Roma

Biglietti

Acquistabili online attraverso i canali ufficiali e presso la biglietteria in loco nei giorni di spettacolo.

Caratteristiche

Spettacolo senza animali, con artisti professionisti e utilizzo di tecnologie sceniche avanzate.

Paolo Battaglia La Terra Borgese: Silvia Salis? Gran Donna, bellissima e affascinante in tutti i sensi, un miracolo della genetica
