Federica Damiani, operatore di benessere per passione e vocazione: a Orbetello nasce La Fleur D’Oranger

Federica Damiani, 40 anni, romana, cresce respirando fin da bambina l’aria del mondo dello spettacolo. Figlia, anzi nipote d’arte, in quanto il nonno era una figura iconica del cinema italiano: nientemeno che Damiano Damiani, regista, saggista, attore e sceneggiatore italiano, noto per aver diretto film di impegno e denuncia sociale fin dagli anni 60, ed essere stato in televisione il regista dello sceneggiato “La piovra”. “Grazie a mio nonno”, afferma Federica raggiante, “ho saputo conoscere e amare l’ambiente artistico e culturale, nel quale ho potuto conoscere tanti ambienti prestigiosi e personaggi famosi, ma il destino ha voluto che prendessi una strada più profonda e intima: quella del benessere e della cura della persona”.

Federica compie un viaggio di lavoro in Egitto nel 2010, anno in cui la sua vita cambia radicalmente. “Doveva essere una permanenza di una settimana”, prosegue, con gli occhi lucidi di emozione, “ma sono rimasta in Egitto un anno, dopo aver incontrato chi sarebbe poi diventato mio marito, e soprattutto dopo aver avuto il contatto con l’universo olistico arabo. Mi sono innamorata di quel mondo perdutamente: profumi avvolgenti, rituali antichi, attenzioni autentiche verso il cliente e una visione del benessere come esperienza totale. Da quel momento quel mondo diventa la mia vera vocazione.”

Rientrata in Italia, la passione per il benessere diventerà immediatamente la sua professione. Federica diventa mamma nel 2011, nel frattempo si forma presso la Scuola di Terapie Corporee di Roma. Nonostante le sfide personali, tra cui la separazione nel 2013, Federica non si ferma: studia, lavora e cresce professionalmente giorno dopo giorno, accrescendo le sue competenze e le sue qualità professionali. Il suo talento viene subito riconosciuto e inizia a collaborare come partner con alcune delle strutture più prestigiose di Roma, tra cui Hotel Eden, Hotel Hassler, QC Terme, Parco dei Principi, Terme di Trastevere, Acquamadre e Victoria Spa.

La qualità del suo lavoro e la sensibilità delle sue mani la portano presto ad essere richiesta anche da personaggi famosi e clienti internazionali di alto profilo: fra questi Rashida Jones, Maria De Filippi, Dove Cameron, Tommaso Paradiso e numerosi esponenti della politica internazionale.

Parallelamente, grazie alla presenza della madre all’Argentario, Federica inizia a trascorrere le stagioni estive tra Orbetello, Capalbio e Monte Argentario, collaborando con spiagge private e strutture di eccellenza come Locanda Rossa di Capalbio, Le Guardiole e per due anni l’Argentario Golf & Wellness Resort.

Nel 2018 Federica si trasferisce con suo figlio a Orbetello: “in questa realtà, uno stupendo luogo circondato dalla natura ancora incontaminata dal progresso umano, ho ritrovato la mia pace e serenità, che negli ultimi tempi sentivo mancare”. Ciononostante Federica non interrompe il suo percorso professionale, finché nel 2025 apre La Fleur D’Oranger, uno studio massaggi che trova sede a Orbetello Scalo e che rappresenta in toto la sintesi di tutta la sua esperienza e della sua visione lavorativa. Un luogo elegante, raffinato, caldo e accogliente, ispirato allo stile arabo, dove ogni dettaglio è pensato per il cliente: trattamenti personalizzati, oli e creme naturali, profumi esotici, tisane offerte a fine trattamento e uno spazio dedicato al rilassamento e all’ascolto anche dopo il massaggio. Un’attenzione rara, che trasforma il trattamento in un vero rituale di benessere.

Le tecniche olistiche che Federica impiega sono numerose, come il massaggio californiano, il lomi lomi, massaggi rilassanti con oli essenziali, trattamenti estetici per il benessere del corpo, i trattamenti sportivi e muscolari grazie alla certificazione CSEN, e i trattamenti viso esclusivamente naturali.

La sua filosofia è chiara. “Il benessere non deve essere un lusso riservato a pochi”, conclude Federica, “per questo La Fleur D’Oranger propone prezzi equilibrati, rendendo l’esperienza accessibile a tutti, non solo ai vip. In un mondo sempre più frenetico desidero offrire un punto di riferimento dove fermarsi, staccare la spina e ritrovare se stessi, un luogo dell’anima, dove ogni persona può concedersi un momento di serenità e magia, avvolta dal calore delle mie mani esperte, dal rituale delle lavette calde sul viso e da una tisana che chiude il trattamento con dolcezza e armonia.”

Negli ultimi anni Federica conosce Stefano Serra, Spa manager di prestigio nazionale e internazionale, e con lui collabora nei progetti professionali da lui firmati: Dream Massage e il Festival Dei Sogni, che la porteranno a una strategia vincente che culminerà a Sanremo nel 2026 in occasione della kermesse musicale, ancora una volta a fianco di vip, personaggi dello spettacolo e dell’informazione, a cui presterà con maestria le proprie prestazioni professionali; e successivamente, in altri progetti di grande interesse nel mondo del benessere, senza fermarsi mai: quando la passione si unisce alla vocazione, il successo personale è garantito e Federica è ancora una volta pronta a cavalcarne l’onda.