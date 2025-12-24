Dodici scatti spettacolari che invitano a conoscere il territorio

Trevi Nel Lazio, Presentato ufficialmente il calendario 2026 che racconta la bellezza del Parco dei Monti Simbruini

In un’atmosfera natalizia si è svolto nella struttura dei Colli Mordari a Trevi Nel Lazio, un momento di condivisione, che ha visto la presenza del Presidente del Parco dei Monti Simbruini Alberto Foppoli, del Presidente della Comunità dei Sindaci – Sindaco di Vallepietra Daniele Mioni, del Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli e del coordinatore nazionale delle guardie zoofile dell’Accademia Kronos il comandante Armando Bruni (nella foto). Un’occasione per confrontarsi su alcune tematiche del territorio, per donare il calendario 2026 e per uno scambio di auguri. “Essere qui ai Colli Mordari è molto significativo -ha commentato il Presidente Foppoli- una struttura del Parco condotta con successo dai giovani di Trevi, che hanno creduto in se stessi dimostrando che questo territorio ha molto da offrire, riuscendo a creare allo stesso tempo occupazione, e di questo l’Ente Parco ne va molto fiero. Questo calendario è stato realizzato per raccontare attraverso le immagini la bellezza di questo territorio, dodici scatti che mostrano luoghi spettacolari nelle diverse stagioni dell’anno e gli abitanti che vivono nel loro habitat naturale. Le foto di questo calendario, raccontano la bellezza del Parco dei Monti Simbruini, catturando l’essenza di un paesaggio naturale, la vita della flora e fauna, scattate con rispetto e consapevolezza, valorizzando l’habitat e seguendo appunto le norme del Parco, per non alterare l’ambiente e documentare la natura nella sua autenticità, attraverso sguardi che vanno dal panoramico al dettaglio intimo. Il Calendario sarà donato a tutte le amministrazioni degli otto Comuni, affinchè sia condiviso con le comunità”. Plauso comune è stato espresso dai Sindaci Grazioli e Mioni, che hanno sottolineato quanto il calendario sia importante quale strumento di promozione del territorio: “Anche quest’anno desta ammirazione il calendario del Parco dei Monti Simbruini, che suscita inevitabilmente delle emozioni che coinvolgono e che permettono di esplorare nell’intimo luoghi unici, ed allo stesso tempo rappresenta un invito a conoscere il territorio e di viverlo tutto l’anno”. “Un calendario bellissimo -ha commentato il comandante Bruni- complimenti al Presidente Foppoli, perché attraverso le meravigliose foto, viene illustrato in dodici mesi il fascino ineguagliabile di un’area protetta così prestigiosa”. L’incontro si è concluso con uno scambio di auguri per la festività natalizie.