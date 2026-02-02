lunedì, Febbraio 2, 2026

Top 5 This Week

Related Posts

Febbraio allo SMuRC tra evoluzione, pianeti e creature del passato: il Sistema Museale Rocca di Cave per il Darwin Day (8 febbraio) e il Carnevale (15 febbraio)

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Manuela Urciuoli
Author: Manuela Urciuoli
2 min.read

Divulgazione scientifica e divertimento intelligente tra visite guidate, spettacoli al planetario e laboratori interattivi. Il Darwin Day, dedicato all’evoluzione della vita sulla Terra, e il Carnevale scientifico ispirato a dinosauri, fossili e mondi lontani. Ecco il programma dello SMuRC – Sistema Museale Rocca di Cave per il mese di febbraio che offre esperienze coinvolgenti per bambine, bambini e famiglie, ma anche curiosi e appassionati di scienza e storia.

Il primo evento è in programma domenica 8 febbraio, in occasione del Darwin Day, con un’intera giornata dedicata alla figura di Charles Darwin, al suo contributo scientifico e al profondo legame tra evoluzione, geologia e paleontologia. Presso il Museo Geopaleontologico “Ardito Desio” si svolgeranno percorsi guidati (ore 11.30 e 14.40) dedicati all’evoluzione della vita sulla Terra: un viaggio tra fossili, rocce e stratigrafia per raccontare i grandi cambiamenti ambientali che hanno portato alla biodiversità attuale.

La giornata sarà arricchita dal laboratorio interattivo “Darwin, la geologia e l’evoluzione” (ore 12.30), rivolto ai più piccoli (6/10 anni), per sperimentare sul campo come le osservazioni di rocce e ambienti naturali abbiano contribuito alla formulazione della teoria dell’evoluzione. In parallelo, il Planetario proporrà lo spettacolo “Dalla Terra all’Universo” (ore 11.30 e 14.30), un racconto affascinante sull’evoluzione delle conoscenze astronomiche, dalle prime osservazioni a occhio nudo fino alle moderne esplorazioni del Sistema Solare.

Il secondo appuntamento si terrà domenica 15 febbraio, in concomitanza con la festa di Carnevale, quando il museo e il planetario si trasformeranno in spazi di gioco, scoperta, immaginazione e creatività. Con “Carnevale allo SMuRC – Maschere, scienza e creature del passato”i visitatori avranno solo l’imbarazzo della scelta: potranno vestire gli abiti di un intrepido paleontologo o adattarsi ai contesti ambientali più estremi assumendo sembianze di dinosauro.

Durante la giornata sono previste visite guidate al Museo Geopaleontologico “Ardito Desio” (ore 11.30 e 14.30) per osservare fossili e scoprire come la vita sul nostro pianeta sia cambiata nel tempo e spettacoli al Planetario “Dalla Terra all’Universo” (ore 11.30 e 14.30). Inoltre il laboratorio aperto a tutti “Maschere dal passato: dinosauri, fossili e creature della Terra antica” (dalle 11.00 alle 16.00), un’esperienza creativa che unisce conoscenze scientifiche, fantasia e abilità manuali dove ogni maschera racconta una storia diversa della vita sulla Terra.

Tutti gli eventi sono ideati e condotti da Le Nuvole s.c.p.a. che gestisce la didattica e i servizi aggiuntivi dello SMuRC in collaborazione con il Comune di Rocca di Cave.

Informazioni e prenotazioni
informazioni: smurc@lenuvole.com
Prenotazioni e acquisto online: https://smurc-prenotazioni.sumupstore.com/
Ingresso gratuito sotto i 3 anni
Seguici sui social @SMuRCMuseoRoccadiCave


Previous article
Al Teatro Palladium torna Shakespeare Encore con ‘Otello nella tempesta’
Manuela Urciuoli
Manuela Urciuoli

Popular Articles

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Al Teatro Palladium torna Shakespeare Encore con ‘Otello nella tempesta’

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Il 19 febbraio alle ore 19.30 al Teatro Palladium...

Opportunità di carriera nell’hôtellerie di lusso: Villa di Piazzano al TFP Summit di Roma

PRIMO PIANO 0
Un’occasione unica per entrare in una realtà storica e...

Luigi Zeno, la voce che rompe il silenzio sul bullismo

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
Dai set alle scuole: l’impegno civile di un attore che parla ai ragazzi

Articoli più letti

Al Teatro Palladium torna Shakespeare Encore con ‘Otello nella tempesta’

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Il 19 febbraio alle ore 19.30 al Teatro Palladium...

Opportunità di carriera nell’hôtellerie di lusso: Villa di Piazzano al TFP Summit di Roma

PRIMO PIANO 0
Un’occasione unica per entrare in una realtà storica e...

Luigi Zeno, la voce che rompe il silenzio sul bullismo

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
Dai set alle scuole: l’impegno civile di un attore che parla ai ragazzi

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)