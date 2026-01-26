Fabrizio Roncone al Teatro Narzio con “Ogni nostro castigo”

Subiaco, Foppoli: “Subiaco Capitale Italiana del Libro: incontri capaci di lasciare un segno e di alimentare pensiero critico”



Continuano gli appuntamenti di Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025, sarà ospite sabato prossimo alle ore 18:00 presso il Teatro Narzio, il giornalista e inviato speciale del Corriere della Sera Fabrizio Roncone (nella foto), l’incontro sarà moderato dalla giornalista Valentina Renzetti. “In questa occasione -si legge nel comunicato- Roncone presenterà il suo libro “Ogni nostro castigo”, un’opera intensa e profonda che affonda lo sguardo nella Città di Roma, raccontata come teatro di grandi contraddizioni: capitale di bellezza e potere ma anche di marginalità, solitudine e conflitti irrisolti. Attraverso Roma, Città simbolo e paradigma del Paese, Fabrizio Roncone costruisce

un racconto che interroga il lettore sui temi della colpa, della giustizia, della responsabilità individuale e del dolore. Le vicende narrate si muovono tra le pieghe della cronaca e della coscienza collettiva, restituendo l’immagine di una metropoli complessa, dove sacro e profano, grandezza e fragilità convivono quotidianamente. “Ogni nostro castigo” non offre risposte facili ma invita a riflettere sul senso della

punizione e sulle dinamiche che trasformano l’errore umano in destino, mettendo al centro le persone e le loro storie. Con la lucidità e la sensibilità che contraddistinguono il suo sguardo giornalistico, Roncone accompagna il lettore in un viaggio narrativo che supera la cronaca per farsi indagine morale, capace di illuminare le zone d’ombra della società contemporanea. La presenza di Fabrizio Roncone a Subiaco rappresenta un momento di grande valore culturale, perfettamente in linea con lo spirito del progetto Capitale Italiana del Libro,

che promuove la lettura come strumento di crescita civile, confronto e consapevolezza“. “Ospitare Fabrizio Roncone – dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Subiaco, Ludovica Foppoli (nella foto) – significa offrire alla nostra comunità l’opportunità di confrontarsi con una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano contemporaneo. Il suo libro racconta Roma nella sua complessità e, attraverso di essa, parla a tutti noi, ponendo domande profonde sul senso della giustizia e dell’umanità. È questo il tipo di dialogo che vogliamo promuovere con Subiaco Capitale Italiana del Libro: incontri capaci di lasciare un segno e di alimentare pensiero critico”.