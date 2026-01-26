A Pozzuoli un convegno sulla  necropoli tardoantica paleocristiana di San Vito

Visita guidata all’ipogeo della necropoli a chiusura della giornata di studio

Mercoledì prossimo, 28 gennaio, a Pozzuoli si terrà un convegno nazionale di studi dal tema: “Le prime tracce del cristianesimo a Pozzuoli. La necropoli tardoantica paleocristiana di San Vito. Scoperte recenti”. Il meeting verrà ospitato nella medesima location della necropoli ed avrà inizio alle ore 10.00. Promotori del convegno sono il Villaggio Letterario in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, con il contributo del Ministero della Cultura. L’iniziativa, curata da Maria Luisa Tardugno e Anna Russolillo, è dedicata alla presentazione e alla discussione delle ricerche condotte nel sito, uno dei contesti più significativi dell’area flegrea per lo studio delle prime attestazioni del cristianesimo. Dopo l’introduzione del giornalista Gianni Ambrosino, sono previsti i saluti di: S. E. Mons. Carlo Villano, Vescovo delle diocesi di Pozzuoli e Ischia; di S. E. Mons. Gennaro Pascarella, Vescovo emerito delle diocesi di Pozzuoli e Ischia; del Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni e della Soprintendente Paola Ricciardi. La mattinata sarà dedicata alle origini del cristianesimo a Pozzuoli, alle pratiche funerarie tardoantiche e all’analisi dei materiali archeologici, con interventi degli studiosi: Roberto Della Rocca, Carlo Ebanista, Emanuela Spagnoli, Giuseppe Camodeca, Matteo Braconi, delle Università di Napoli- Federico II, Napoli-L’Orientale, Roma Tre e dell’Università del Molise. Nel pomeriggio i lavori saranno moderati da Gea Palumbo, si discuterà dei reperti postclassici e delle attività di scavo e valorizzazione del sito di Villa Elvira, con contributi di Iolanda Donnarumma e Maria Luisa Tardugno.

Il convegno si concluderà con la presentazione dei poster di: Robert H. Tykot, Anna Russolillo, Maria Luisa Tardugno, Anna Abbate e Franco Foresta Martin, dell’University of South Florida, della Soprintendenza, di Villaggio Letterario, del Suor Orsola Benincasa di Napoli e dell’Ingv dedicati alle analisi isotopiche sulla dieta degli individui sepolti nella necropoli. A moderare l’incontro Franco Foresta Martin e Gea Palumbo. Seguirà la visita guidata all’ipogeo della necropoli di San Vito a cura dell’Isis Levi Montalcini, con la collaborazione del Gruppo Fai Pozzuoli e Campi Flegrei e del Gruppo archeologico Kyme.

Harry di Prisco