Dramma a Milano: tram deraglia e si schianta contro una vetrina, due morti e 37 feriti (alcuni gravi)

PRIMO PIANO
Il bilancio ancora provvisorio. l’incidente è avvenuto in zona porta Venezia. Per il momento la causa resta sconosciuta

di Marco Sacchetti e Redazione Web

MILANO – Il tram numero 9 percorreva a grande velocità viale Vittorio Veneto quando è uscito dai binari ed è finito contro la vetrina di un locale. Erano circa le 16 di oggi pomeriggio, venerdì 27 febbraio, quando è avvenuto l’incidente, per cause ancora tutte da chiarire, in zona Porta Venezia.IL BILANCIO PROVVISORIO

Il mezzo si è sganciato dalle lamiere andando ad investire, a quanto risulta dalle prime notizie, dei passanti. Purtroppo una persona non è sopravvissuta allo schianto, mentre quasi una quarantina sarebbero i feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Poche ore dopo la notizia di una seconda vittima. Sul posto 13 ambulanze più 3 automediche, un auto infermieristica, e 2 mezzi di coordinamento
maxiemergenze di Areu.

In dettaglio, il primo bilancio provvisorio dei Vigili del fuoco indica due vittime e 39 feriti. I più gravi sono un codice rosso- che poi non è sopravvissuto- sei codici gialli e trentadue codici verdi. I deceduti sono un uomo di 60 anni di Rozzano e un migrante senza fissa dimora, uno era a bordo del mezzo e l’altro un passante che ne è stato travolto. I feriti sono stati tutti soccorsi dal personale sanitario e trasferiti negli ospedali della città.

I vigili del fuoco hanno operato a lungo, completando le attività di ‘estricazione’ e bonifica. Il lavoro più delicato- e che ha richiesto diverso tempo- ha riguardato l’estrazione di un passeggero rimasto incastrato. “Sotto il tram- fanno sapere i Vigili del Fuoco- non si registra la presenza di persone”. Cinque i mezzi inviati dalla sede centrale di via Messina sul posto per un totale di 25 uomini. Sul posto sono arrivati anche il sindaco Sala  e il procuratore Viola..

