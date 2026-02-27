FROSINONE / LATINA – “La riconferma di Giovanni Acampora alla Presidenza della Camera di Commercio di Frosinone Latina è una notizia eccellente per tutto il sistema territoriale del Basso Lazio

A nome mio e di ANCI Lazio, esprimo le più vive congratulazioni per un risultato che premia la competenza, l’equilibrio e una visione di sviluppo lungimirante”.

Così in una nota Gianluca Quadrini, Dirigente di ANCI Lazio, commenta l’elezione odierna che ha visto il rinnovo del mandato per il Presidente Acampora.

​Sinergia tra Enti Locali e Imprese

​Secondo Quadrini, la continuità alla guida dell’Ente camerale è garanzia di stabilità per i Comuni delle due province:

​”In questi anni, sotto la guida di Acampora, abbiamo visto una Camera di Commercio dinamica, capace di dialogare costantemente con le amministrazioni locali. Per noi di ANCI Lazio, avere un interlocutore così attento alle dinamiche dei territori è fondamentale. I Comuni e le imprese sono due facce della stessa medaglia: se cresce il tessuto produttivo, migliorano i servizi e la qualità della vita dei nostri cittadini.”

​Le sfide del futuro: PNRR e Sviluppo Locale

​Il Dirigente di ANCI Lazio ha poi sottolineato l’importanza dei dossier aperti, dalla messa a terra dei fondi del PNRR al rilancio delle infrastrutture:

​Collaborazione Istituzionale: “Dobbiamo continuare a lavorare insieme per semplificare la vita alle imprese nei nostri Comuni.”

​Valorizzazione del Territorio: “La Camera di Commercio Frosinone Latina è un motore trainante per il turismo, l’industria e l’economia del mare; settori su cui le nostre amministrazioni puntano con decisione.”

​Auguri di buon lavoro

​”Auguro a Giovanni Acampora e a tutto il nuovo Consiglio camerale un quinquennio di successi. Sono certo che la strada intrapresa sia quella giusta e che, come ANCI Lazio, continueremo a essere partner attivi in ogni iniziativa volta a rendere le province di Frosinone e Latina sempre più competitive e attrattive,” conclude Gianluca Quadrini.