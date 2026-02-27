venerdì, Febbraio 27, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

FROSINONE / LATINA – “La riconferma di Giovanni Acampora alla Presidenza della Camera di Commercio di Frosinone Latina è una notizia eccellente per tutto il sistema territoriale del Basso Lazio

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
redazione
Author: redazione
1 min.read

A nome mio e di ANCI Lazio, esprimo le più vive congratulazioni per un risultato che premia la competenza, l’equilibrio e una visione di sviluppo lungimirante”.

Così in una nota Gianluca Quadrini, Dirigente di ANCI Lazio, commenta l’elezione odierna che ha visto il rinnovo del mandato per il Presidente Acampora.

​Sinergia tra Enti Locali e Imprese
​Secondo Quadrini, la continuità alla guida dell’Ente camerale è garanzia di stabilità per i Comuni delle due province:

​”In questi anni, sotto la guida di Acampora, abbiamo visto una Camera di Commercio dinamica, capace di dialogare costantemente con le amministrazioni locali. Per noi di ANCI Lazio, avere un interlocutore così attento alle dinamiche dei territori è fondamentale. I Comuni e le imprese sono due facce della stessa medaglia: se cresce il tessuto produttivo, migliorano i servizi e la qualità della vita dei nostri cittadini.”

​Le sfide del futuro: PNRR e Sviluppo Locale
​Il Dirigente di ANCI Lazio ha poi sottolineato l’importanza dei dossier aperti, dalla messa a terra dei fondi del PNRR al rilancio delle infrastrutture:

​Collaborazione Istituzionale: “Dobbiamo continuare a lavorare insieme per semplificare la vita alle imprese nei nostri Comuni.”
​Valorizzazione del Territorio: “La Camera di Commercio Frosinone Latina è un motore trainante per il turismo, l’industria e l’economia del mare; settori su cui le nostre amministrazioni puntano con decisione.”
​Auguri di buon lavoro
​”Auguro a Giovanni Acampora e a tutto il nuovo Consiglio camerale un quinquennio di successi. Sono certo che la strada intrapresa sia quella giusta e che, come ANCI Lazio, continueremo a essere partner attivi in ogni iniziativa volta a rendere le province di Frosinone e Latina sempre più competitive e attrattive,” conclude Gianluca Quadrini.

Previous article
EducaMente: un percorso integrato di autonomia, competenze e partecipazione per cittadini vulnerabili del Lazio
Next article
Dramma a Milano: tram deraglia e si schianta contro una vetrina, due morti e 37 feriti (alcuni gravi)
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Fascicolo premiato da Aci Treviso

SPORT pro red - 0
Nella splendida cornice del Bhr Hotel di Treviso si è svolta, giovedì 26 febbraio, la cerimonia di premiazione dell’Automobil Club Italia Treviso per la...
Read more

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Dramma a Milano: tram deraglia e si schianta contro una vetrina, due morti e 37 feriti (alcuni gravi)

PRIMO PIANO 0
Il bilancio ancora provvisorio. l'incidente è avvenuto in zona...

EducaMente: un percorso integrato di autonomia, competenze e partecipazione per cittadini vulnerabili del Lazio

PRIMO PIANO 0
EducaMente: un percorso integrato di autonomia, competenze e partecipazione...

       ROMA: LEGA, ‘SERVE FARE PRESTO, PROPOSTA RINALDI SARA’ SUL TAVOLO DEL CENTRODESTRA’

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
Nel corso dell'assemblea regionale della   Lega nel Lazio, è...

Articoli più letti

Dramma a Milano: tram deraglia e si schianta contro una vetrina, due morti e 37 feriti (alcuni gravi)

PRIMO PIANO 0
Il bilancio ancora provvisorio. l'incidente è avvenuto in zona...

EducaMente: un percorso integrato di autonomia, competenze e partecipazione per cittadini vulnerabili del Lazio

PRIMO PIANO 0
EducaMente: un percorso integrato di autonomia, competenze e partecipazione...

       ROMA: LEGA, ‘SERVE FARE PRESTO, PROPOSTA RINALDI SARA’ SUL TAVOLO DEL CENTRODESTRA’

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
Nel corso dell'assemblea regionale della   Lega nel Lazio, è...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)