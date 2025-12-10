Diritti Umani, Tiso(Accademia IC): “Faro imprenscindibile ma sfida quotidiana”

“La Giornata Mondiale dei Diritti Umani, che si celebra il 10 dicembre, rappresenta un appuntamento di grande valore simbolico e sociale. Questo giorno ricorda l’anniversario della proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi nel 1948: un documento storico che sancì l’esistenza di diritti fondamentali, inalienabili e universali, appartenenti a ogni persona senza alcuna distinzione di razza, sesso, religione, opinione o origine sociale. Oggi, a tanti anni da quel momento, il principio di universalità dei diritti rimane un faro imprescindibile, ma anche una sfida quotidiana. Le disuguaglianze sociali, la povertà crescente, le discriminazioni verso i soggetti più fragili e le nuove forme di marginalità dimostrano che c’è ancora molto da fare affinché quei valori non restino solo parole su un documento, ma si traducano in politiche concrete. Accademia Iniziativa Comune si impegna nella tutela dei diritti delle persone, con un’attenzione particolare ad anziani, donne e bambini. È fondamentale continuare a spronare le istituzioni affinché adottino misure incisive contro la povertà sociale, garantiscano la parità dei diritti e costruiscano strumenti reali di protezione e inclusione. Tuttavia, è necessario fare di più. È indispensabile rafforzare reti di sostegno, investire in prevenzione, educazione e welfare di comunità, e riconoscere con coraggio che la tutela dei diritti umani non può essere un impegno celebrativo, ma un’azione costante, quotidiana e condivisa. In questa giornata, dunque, rinnoviamo il nostro monito: i diritti umani non devono essere difesi solo a parole, ma attraverso scelte politiche, culturali e sociali che mettano davvero al centro la dignità della persona”.

Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca.