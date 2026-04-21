Definizione agevolata delle entrate comunali: il nuovo regolamento approda in Consiglio Comunale il 23 aprile

Sebastiani “Confidiamo in un ampio consenso per una misura in favore dei cittadini. Se tutti contribuiscono, il carico fiscale diventa più sostenibile per ciascuno”

Il Comune di Rieti si prepara a discutere in Consiglio Comunale, convocato per giovedì 23 aprile, il nuovo Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, uno strumento volto a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti e sostenere il tessuto economico locale.

Il testo del Regolamento è il risultato di un articolato percorso di confronto istituzionale e partecipato, che ha visto il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale e delle principali associazioni di categoria del territorio. In particolare, nel corso del Tavolo tecnico di monitoraggio sui tributi locali, riunitosi lo scorso 25 marzo alla presenza del Sindaco Daniele Sinibaldi e dell’Assessore al Bilancio Andrea Sebastiani, sono state approfondite e recepite numerose proposte avanzate dal mondo produttivo.

Il Regolamento riguarda le posizioni debitorie maturate entro il 31 dicembre 2024 relative a ICI, IMU, TASI, TARI, TARSU, TARES e CUP, e introduce importanti misure di agevolazione per cittadini e imprese. Tra queste, la possibilità di rateizzare la sola quota capitale del debito, con esclusione di sanzioni e interessi, secondo tre fasce: fino a 10.000 euro in 24 rate; da 10.000 a 40.000 euro in 36 rate; oltre 40.000 euro fino a 48 rate.

È inoltre prevista la fissazione del termine per la presentazione delle domande di adesione al 30 settembre 2026, così da consentire il pagamento della prima rata entro il 5 dicembre 2026.

Il testo, già esaminato in Commissione, tornerà all’attenzione della stessa alla luce delle integrazioni apportate, prima di essere definitivamente sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale.

“Ci avviciniamo all’appuntamento di giovedì prossimo, quando il Consiglio comunale sarà chiamato a deliberare su un regolamento che questa Amministrazione ha fortemente voluto per consentire ai contribuenti, e in particolare a coloro che presentano pendenze tributarie, di mettersi in regola in condizioni agevolate – ha dichiarato l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Andrea Sebastiani –. La misura prevede lo sgravio totale di sanzioni e interessi, rappresentando un’opportunità significativa, resa possibile dalla normativa nazionale, che il Comune di Rieti ha scelto di applicare nella sua forma più favorevole.

Si tratta di uno strumento che permetterà a cittadini e imprese di sanare anche posizioni pregresse, beneficiando della possibilità di rateizzare il debito tributario. È una misura di equità e responsabilità: mettersi in regola con i tributi è un dovere civico che consente di garantire servizi di qualità all’intera comunità. Se tutti contribuiscono, il carico fiscale diventa più sostenibile per ciascuno. Confidiamo, pertanto, in un ampio consenso da parte del Consiglio comunale, considerata la natura condivisa del provvedimento e l’importante ricaduta positiva per il territorio”.