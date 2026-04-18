COLLEVECCHIO: I CARABINIERI ARRESTANO UN MINORENNE PER DETENZIONE E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

I Carabinieri della Stazione di Collevecchio hanno tratto in arresto un minorenne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di contrasto alla diffusione delle droghe nel territorio sabino. I militari, durante i quotidiani servizi perlustrativi serali, avevano notato movimenti sospetti in alcune aree sensibili, decidendo di intensificare i controlli, in particolare presso gli scali ferroviari.

Proprio durante un servizio di osservazione nei pressi della stazione ferroviaria di Gavignano Sabino, nel comune di Forano, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata su un giovane che sostava da solo davanti all’ingresso dello scalo. Il ragazzo, colto di sorpresa dall’avvicinarsi dei militari mentre maneggiava un involucro, ha deciso di consegnare spontaneamente quanto in suo possesso.

Dagli accertamenti immediati è emerso che il pacchetto conteneva circa 20 grammi di hashish e che era stato acquistato, poco prima, da un giovane residente a Monterotondo.

I Carabinieri si sono quindi recati tempestivamente presso l’abitazione del presunto venditore. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri tre involucri di hashish, per un peso complessivo analogo a quello sequestrato in precedenza, oltre a materiale specifico per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Il giovane spacciatore, concluse le formalità di rito e informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

L’acquirente, anch’egli minorenne, è stato invece segnalato alla Prefettura di Rieti quale assuntore di sostanze stupefacenti per gli adempimenti amministrativi di competenza.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.