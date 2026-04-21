Ceccano, il 22 aprile chiuse le scuole interessate dalla sospensione del flusso idrico

Il sindaco, Andrea Querqui, ha emanato un’ordinanza per la sospensione delle attività didattiche in vari istituti scolastici.

Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, ha emanato un’ordinanza di chiusura di vari edifici scolastici nella giornata di mercoledì 22 aprile, vista la sospensione del flusso idrico dalle ore 8 alle 20, a cui il gestore ricorrerà per procedere a interventi di potenziamento e manutenzione straordinaria della rete.

Saranno chiuse le scuole dell’infanzia e primaria “Badia-Maiura” e “Via Gaeta” (Istituto comprensivo primo), “Passo del cardinale” e “San Francesco” (Istituto comprensivo secondo), oltre all’Istituto tecnico economico (Ite) e all’Istituto alberghiero (Ipsseoa).

La sospensione delle attività didattiche è prevista anche per i seguenti istituti: la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del plesso “Luigi Mastrogiacomo”, in via Matteotti; la scuola dell’infanzia e primaria del plesso “Borgo Berardi”, in via Gaeta; la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo secondo.

Nelle altre scuole, non interessate dall’interruzione idrica, avverrà il regolare svolgimento delle attività didattiche, senza alcuna variazione. Sarà comunque garantita la fornitura idrica, grazie ai sistemi di accumulo, per consentire la regolare apertura degli uffici scolastici negli edifici centrali dei due Istituti comprensivi.