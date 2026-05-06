Top 5 This Week

Related Posts

COSENTINO SI-AVS: AMMINISTRATIVE SANTA MARINELLA, DANIELE RENDA È LA NOVITÀ CHE LA CITTÀ ATTENDE

NOTIZIE DI PRIMA PAGINA
costantino sacchetto
Author: costantino sacchetto
Less than 1 min.read

COSENTINO SI-AVS: AMMINISTRATIVE SANTA MARINELLA, DANIELE RENDA È LA NOVITÀ CHE LA CITTÀ ATTENDE

“La candidatura di Daniele Renda offre a Santa Marinella una proposta innovativa fondata su inclusione sociale, tutela del territorio e innovazione amministrativa”.

In vista del voto del 24 e 25 maggio, Alleanza Verdi e Sinistra ha espresso Daniele Renda come candidato sindaco di Santa Marinella, confermando una strategia politica di presenza concreta nelle politiche locali del Lazio.”

  • così in una nota stampa Danilo Cosentino, Segretario regionale di Sinistra Italiana Lazio, evidenzia come questa candidatura rappresenti una prospettiva nuova per la città, costruita su sociale, ambiente ed economia sostenibile.

“Il progetto politico della lista AVS promuove diritti, partecipazione, difesa del paesaggio, turismo sostenibile, servizi efficienti e opportunità per giovani e famiglie.

Daniele Renda si propone così come una risorsa politica e amministrativa capace di guidare Santa Marinella verso una stagione di rinnovamento concreto.”

Ufficio stampa
Sinistra Italiana Lazio / AVS

Previous article
Grafica giornalistica della rubrica Lavoro povero sulla settimana 27 aprile 3 maggio 2026
Lavoro povero globale: stress, precarietà e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro anche in Italia
Next article
Controlli della Polizia Locale a Parco Leonardo contro degrado urbano e microcriminalità nel quartiere di Fiumicino.
Fiumicino. Parco Leonardo, controlli rafforzati contro degrado e microcriminalità: in arrivo ordinanza e più verifiche
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Articoli più letti