COSENTINO SI-AVS: AMMINISTRATIVE SANTA MARINELLA, DANIELE RENDA È LA NOVITÀ CHE LA CITTÀ ATTENDE

“La candidatura di Daniele Renda offre a Santa Marinella una proposta innovativa fondata su inclusione sociale, tutela del territorio e innovazione amministrativa”.

In vista del voto del 24 e 25 maggio, Alleanza Verdi e Sinistra ha espresso Daniele Renda come candidato sindaco di Santa Marinella, confermando una strategia politica di presenza concreta nelle politiche locali del Lazio.”

così in una nota stampa Danilo Cosentino, Segretario regionale di Sinistra Italiana Lazio, evidenzia come questa candidatura rappresenti una prospettiva nuova per la città, costruita su sociale, ambiente ed economia sostenibile.

“Il progetto politico della lista AVS promuove diritti, partecipazione, difesa del paesaggio, turismo sostenibile, servizi efficienti e opportunità per giovani e famiglie.

Daniele Renda si propone così come una risorsa politica e amministrativa capace di guidare Santa Marinella verso una stagione di rinnovamento concreto.”

Ufficio stampa

Sinistra Italiana Lazio / AVS