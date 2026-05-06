Palestrina- Nel ricordo di Gianluca Pompili, due giornate missionarie alla Parrocchia Gesù Redentore

Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 la Parrocchia di Gesù Redentore ospiterà due giornate di animazione missionaria insieme ai Frati Minori Francescani, nel ricordo di Gianluca Pompili, a sei anni dalla sua nascita al cielo.

L’iniziativa rappresenta un momento di raccoglimento, fede e solidarietà per tutta la comunità, unendo il ricordo di Gianluca ai valori della vicinanza verso il prossimo e dell’impegno missionario francescano.

Padre Rino Bernardini, della provincia dei Frati Minori di San Bonaventura e cappellano del Gemelli, porterà la propria testimonianza sulla missione in Colombia e sulle attività di sostegno alle persone più fragili, tra mense e servizi di aiuto alimentare.

Sabato 9 maggio alle ore 18.00 sarà celebrata la Santa Messa in memoria di Gianluca Pompili.

Domenica 10 maggio le celebrazioni si terranno alle ore 9.00, 11.00 e 18.00.

Durante le giornate sarà inoltre possibile sostenere concretamente le missioni francescane attraverso iniziative benefiche dedicate.