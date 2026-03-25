CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – SIMONE SIDOLI

1️⃣ Chi sei, di dove sei e cosa fai nella vita?

Mi chiamo Simone Sidoli, vivo in Lombardia e nella vita sono un imprenditore. Sono CEO e Founder di 20ACTION, agenzia creativa e di comunicazione, e co-founder di Zerogradi. Il mio lavoro mi porta ogni giorno a gestire progetti, persone e visione, ed è un percorso che per molti aspetti ritrovo anche nello sport: disciplina, pressione, costanza e voglia di crescere.

2️⃣ Quando è nata la tua passione per la Spartan Race e come hai scoperto questo mondo?

La mia passione per la Spartan Race è nata nel 2020. Arrivavo già da un percorso sportivo, ma il mondo Spartan mi ha colpito subito perché unisce corsa, forza mentale, ostacoli e capacità di resistere quando la gara si fa dura. Mi ha preso perché non lascia spazio alle scorciatoie: o sei pronto, oppure il percorso te lo fa capire subito. Ed è proprio questo che mi piace. Nel tempo è diventata molto più di una gara: è entrata nel mio stile di vita.

3️⃣ Qual è stata la gara Spartan che ti è rimasta più nel cuore e perché?

Più che una singola gara, mi restano nel cuore tutte quelle in cui ho capito di aver alzato il livello rispetto alla versione di me stesso dell’anno prima. Ogni Spartan ti lascia qualcosa, ma quelle che ricordo di più sono le gare in cui ho dovuto stringere i denti, gestire la fatica e continuare anche quando il corpo iniziava a chiederti di rallentare. È lì che capisci davvero perché fai questo sport. La Spartan per me non è solo risultato: è carattere, testa e capacità di restare lucido nella difficoltà.

4️⃣ Cosa significa per te essere un brand ambassador Spartan e cosa diresti a chi vuole iniziare?

Essere un brand ambassador Spartan per me significa rappresentare un modo di vivere lo sport fatto di impegno, esempio e mentalità. Vuol dire trasmettere energia vera, far venire voglia ad altri di mettersi in gioco e contribuire a far crescere questa community nel modo giusto. A chi vuole iniziare direi una cosa semplice: non aspettare di sentirti pronto. Parti. La Spartan non chiede perfezione, chiede coraggio, umiltà e voglia di migliorare. Il resto arriva con il tempo, con il lavoro e con le gare.