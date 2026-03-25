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Roma. Italia 2.0, nasce il nuovo partito di centro: Ciasco punta su cattolici, giovani e astensione

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Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Alessio Ciasco presidente Italia 2.0 nel suo studio a Roma durante l’intervista

Intervista al presidente Alessio Ciasco: il progetto politico guarda a chi non vota più e promette risposte concrete su sanità, tasse e giustizia

Italia 2.0 è un nuovo soggetto politico che si presenta come forza di centro, con l’obiettivo dichiarato di riportare al voto chi oggi si sente distante dalla politica. Il progetto è stato illustrato il 24 marzo 2026 a Roma, nello studio dell’avvocato Alessio Ciasco, presidente del partito.

Alessio Ciasco presidente Italia 2.0 nel suo studio a Roma durante l’intervista
Avvocato Alessio Ciasco

Secondo quanto dichiarato da Ciasco, Italia 2.0 nasce per intercettare tre aree oggi scoperte: cittadini che non votano più, elettori che non si sentono rappresentati e una parte del mondo cattolico che, a suo dire, non ha più un riferimento politico chiaro.

Il partito si colloca nell’area di centrodestra ma punta a costruire una piattaforma più ampia, con una forte impronta centrista e sociale.

Ciasco rivendica un approccio operativo: “andare sul territorio”, ascoltare i problemi e cercare soluzioni rapide attraverso il dialogo con le istituzioni. Una linea che, nelle intenzioni, vuole distinguersi da una politica percepita come distante e poco concreta.

Il tema della distanza tra cittadini e servizi pubblici emerge anche da esperienze concrete legate alla sanità. Durante l’incontro è stata riportata una testimonianza su tempi di attesa molto lunghi per visite specialistiche, con richieste considerate urgenti che portano a spostamenti fuori regione o a rinvii di diversi mesi, anni.

A questa si aggiunge un’esperienza diretta: per una visita gastroenterologica la prima disponibilità indicata è stata a gennaio 2027, con un’attesa di circa dieci mesi. Un tempo che, al di là del singolo caso, evidenzia una difficoltà reale nell’accesso alle prestazioni sanitarie.

È su situazioni come queste che si misura la distanza tra bisogni quotidiani e risposta del sistema pubblico, ed è su questo terreno che Italia 2.0 sostiene di voler intervenire.

L’intervista entra nel merito del progetto politico e delle proposte. Alla domanda su cosa rappresenti oggi Italia 2.0, Alessio Ciasco definisce subito il perimetro del partito:
“Il partito si pone come un partito di centrodestra che ha uno scopo specifico: richiamare tutte le forze centriste in un’unica grande funzione, creare un grande partito cristiano cattolico di centro”.

Secondo il presidente, il punto di partenza è la distanza crescente tra cittadini e politica.

“Le persone oggi si sentono abbandonate dal governo e dai partiti di opposizione, perché la politica spesso dà solo promesse e pochi fatti”, afferma, indicando come obiettivo quello di riportare al centro chi si è allontanato dalla partecipazione politica.

Nel passaggio sui temi economici, Ciasco individua nella pressione fiscale uno dei nodi principali. “Oggi le tasse incidono fino al 67% su stipendi e attività”, sostiene, parlando di un sistema che penalizza cittadini e imprese.

Su questo fronte propone un intervento diretto soprattutto nei confronti delle grandi aziende, insistendo sul principio di equità fiscale:

“Se le multinazionali pagassero realmente le tasse, avremmo molte più risorse. La legge deve essere uguale per tutti”.

Nel corso dell’intervista collega questo tema anche a scelte normative del passato, citando un meccanismo introdotto, a suo dire, “sotto il governo Renzi”, che avrebbe favorito le multinazionali nella gestione del rapporto con il fisco. La proposta avanzata è quella di un sistema di prelievo diretto sugli incassi, per evitare margini di elusione e uniformare il trattamento tra grandi gruppi e piccole attività.

Ampio spazio viene dedicato anche alla giustizia, indicata come uno dei pilastri del programma.

“Il magistrato deve rispondere degli errori commessi. Oggi questa responsabilità non è reale”, afferma Ciasco, chiedendo una revisione complessiva del sistema.

Nel suo intervento critica alcune riforme recenti e sottolinea la necessità di rafforzare il diritto di difesa, evidenziando difficoltà operative che, secondo la sua esperienza professionale, incidono sui tempi e sull’efficacia dei procedimenti.

Il tema dei giovani viene affrontato come una delle questioni più urgenti. Ciasco parla di richieste precise che, a suo giudizio, non trovano risposta:

“I giovani chiedono tre cose: salario adeguato al costo della vita, social housing e sostegno alla famiglia”. Fa riferimento alla necessità di adeguare i salari all’inflazione, di creare strumenti concreti per l’accesso alla casa e di sostenere le famiglie in tutte le loro forme.

Secondo il presidente di Italia 2.0, l’assenza di risposte su questi temi contribuisce ad allontanare i giovani dalla politica o a indirizzarli verso altre scelte.

Nel complesso, Italia 2.0 si presenta come un progetto politico che punta a costruire una nuova area centrista, cercando di unire istanze sociali, economiche e culturali oggi frammentate. Il partito individua come priorità la riduzione della pressione fiscale, la riforma della giustizia, il sostegno ai giovani e un intervento più efficace su sanità e servizi.

Resta ora da capire se questo progetto riuscirà a tradursi in presenza concreta sul territorio e in consenso elettorale. Il tentativo è quello di intercettare una domanda reale di rappresentanza, in un momento in cui una parte crescente di cittadini si sente distante dalla politica. È su questo terreno che Italia 2.0 prova a costruire il proprio spazio, puntando su un’idea di cambiamento che dovrà misurarsi con i fatti.

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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