CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – ALESSANDRO PAOLIERI

Chi sei di dove sei cosa fai nella vita

Mi chiamo Alessandro Paolieri, 44 anni ma ormai su tutti i campi di gara mi chiamano Pao, ormai tutti mi conoscono così!

Abito a Prato da sempre nella mia bellissima Toscana e nella vita faccio l oss, operatore socio sanitario, in pratica aiuto anziani e disabili nello svolgimento delle abitudini quotidiane.

Quando è nata la tua passione per la spartan race ?

È nato tutto quando ero nettamente in sovrappeso, depresso, senza stimoli né voglia di fare niente. Ormai schiavo della routine..

decisi di iscrivermi in palestra e la mia stupenda coach del periodo mi disse , oggi sei questo, domani farai una spartan!!! Mai avrei creduto di riuscire a finire la mia prima 5 km, sangue sacrificio un ginocchio spaccato ma ho pianto di gioia!!! Da lì le chiacchiere col mio mentore Andrea Bartolini ambassador storico che mi ha fatto scoprire altri format di gare.

La gara spartan del cuore

Sicuramente Maggiora!!! La mia prima spartan!

Gara durissima ma veramente veramente fantastica! Spero anzi la rifacciano a breve!

Cosa significa essere ambassador

Essere ambassador e soprattutto dare il buon esempio, essere forti , essere leader senza nemmeno sapere di esserlo. Aiutare i nuovi spartani sul campo, parlare con loro ma soprattutto sapere le loro storie, chi sono perché lo fanno da dove vengono e cosa faranno. Conoscere sapere essere presenti.

E poi perché no raccontare la mia di storia,

Un tumore nel 2025, la voglia di tornare i sacrifici le paure i pianti e dimostrare che nn è finita finché la campana non suona.

Dimostrare che tutto si può superare.

Cosa diresti a chi vuole iniziare

Prendete il vostro momento

Dedicatevi del tempo

Si cresce anche quando si supera i limiti e questa è l occasione giusta

Aroooo Spartans!!!!