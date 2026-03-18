Colpo organizzato nella zona universitaria di Roma, decisivo l’intervento degli agenti: recuperata la refurtiva

ROMA – Un’azione rapida, pianificata nei dettagli, con una fuga costruita per sfuggire ai controlli. Ma non è bastato.

La Polizia di Stato ha arrestato i responsabili di un furto da circa 30mila euro ai danni di un negozio di ottica nella zona universitaria della Capitale. Un colpo mirato, probabilmente non improvvisato, che puntava a merce facilmente rivendibile e di alto valore.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Polizia di Stato, dopo il furto i malviventi avevano organizzato la fuga utilizzando la tecnica della “staffetta”. Un metodo semplice ma efficace: un primo veicolo con funzione di apripista per segnalare eventuali controlli, seguito da un secondo mezzo incaricato di trasportare la refurtiva.

Una strategia già vista in altri episodi simili, soprattutto nei furti legati a beni di consumo ad alto valore commerciale. Occhiali di marca, in questo caso, facilmente collocabili sul mercato parallelo.

Gli agenti, però, hanno intercettato movimenti sospetti e avviato un’attività di controllo che ha portato rapidamente all’individuazione dei veicoli coinvolti. Da lì, il fermo dei responsabili e il recupero dell’intera refurtiva.

Un’operazione che si inserisce in un quadro più ampio. I dati più recenti del Ministero dell’Interno indicano che i furti in esercizi commerciali nelle grandi città restano tra i reati più diffusi. Nelle aree urbane come Roma, si registrano migliaia di episodi ogni anno, con una concentrazione maggiore nelle zone ad alta presenza di attività e flussi giovanili.

Non è un caso che proprio i quartieri universitari e commerciali siano spesso presi di mira. Qui il movimento è continuo, i controlli più complessi e le opportunità, per chi delinque, sembrano moltiplicarsi.

Eppure, operazioni come questa raccontano un altro lato della storia. Quello di un controllo del territorio che, pur tra difficoltà evidenti, continua a produrre risultati concreti.

Resta una domanda, quasi inevitabile: quanto è davvero difficile oggi organizzare un furto senza lasciare tracce? Forse più di quanto si pensi.