Chiara Becchimanzi: Eroina – non solo stand up comedy show. E se Penelope non avesse aspettato?

Penelope che attende e disfa. Circe che trasforma. Medea che si vendica. Arianna che salva e poi viene dimenticata. E se quei miti, quei disastri filosofici, quelle narrazioni fondative dell’immaginario occidentale fossero stati concepiti e raccontati da donne? Se quegli archetipi non fossero il riflesso di uno sguardo maschile ma la riscrittura di un’esperienza vissuta?

Da questa domanda prende forma “Eroina – non solo stand up comedy show”, il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Chiara Becchimanzi, in debutto l’11 marzo al Teatro Martinitt di Milano, prima tappa di una tournée che toccherà il 14 marzo Terni, il 20 marzo Pordenone, il 21 marzo Genova, il 2 aprile Bari, il 12 aprile Bologna, il 13 aprile la Sala Umberto di Roma, il 15 aprile Torino, l’11 maggio Foligno, il 29 maggio Verona e il 5 giugno Cagliari.

Reduce da decine di sold out in tutta Italia con la sua trilogia delle terapie (“Terapia di gruppo”, “Terapia d’urto”, “Terapia intensiva”), Chiara Becchimanzi torna in scena con un format inedito che mescola teatro, stand up comedy, burlesque e conferenza buffa. Un dispositivo scenico ibrido e stratificato che attraversa linguaggi e registri per indagare tutti i momenti in cui, suo malgrado, si è comportata come un’eroina classica, replicando inconsapevolmente schemi, sindromi, complessi ellenizzanti e copioni emotivi che affondano le radici nella mitologia e nella storia della psicanalisi.

“Eroina” non è soltanto uno show comico, ma un gioco serio – e seriamente esilarante – in cui epoche e percezioni si sovrappongono, le figure mitiche dialogano con le nevrosi contemporanee e il palco diventa spazio di analisi collettiva. Un’indagine ironica e spietata sugli archetipi che ancora ci abitano, sulle aspettative di genere, sulle narrazioni che abbiamo interiorizzato senza accorgercene. E una domanda che attraversa tutto lo spettacolo: se quei miti fossero stati scritti da donne, saremmo diverse? Saremmo diversi?

Chiara Becchimanzi è un’artista che sulla scena italiana si colloca oltre la performance e oltre il teatro, coniugando istanze contemporanee e pluralità di linguaggi. Attrice, autrice, regista, stand up comédienne, romanziera, attivista e content creator, è dal 2024 ospite fissa a “DiMartedì” su La7, voce di Radio 2 con “Matti da legare” e influencer con una community di quasi 200.000 follower su Instagram.

La sua carriera teatrale ultraventennale nasce nel solco del teatro di Eduardo De Filippo e si apre alla stand up comedy nel 2019. Tra i riconoscimenti: Premio Comedy Roma Fringe 2016, Coppa Solinas Roma Comic Off 2017, Eccellenze del Lazio 2018, Premio Giovani Festival La Giovane Scena delle Donne 2019. In televisione ha partecipato, tra gli altri, a “Battute” (Rai2), “Zelig C-Lab”, “Stand up Comedy” (Comedy Central), “Audiscion” (Rai2), ed è stata autrice per “Boomerissima” e “Comedy Match”.

Accanto alla tournée serale, porta avanti un intenso lavoro di divulgazione con il progetto “Rigenerazioni”, un tour di matinée negli istituti superiori di tutta Italia che intreccia stand up comedy ed educazione sessuo-affettiva, in collaborazione con la psicoterapeuta Francesca Macciocca, coinvolgendo studenti e studentesse in un confronto diretto sugli stereotipi di genere. Collabora inoltre con università come UniRoma3 e l’Istituto Orientale di Napoli e con associazioni attive sui temi della parità, della pace e del contrasto alla violenza.

“Eroina – non solo stand up comedy show” segna così una nuova tappa di un percorso artistico e civile che fa della scena un luogo di riflessione, ribaltamento e possibilità. Un attraversamento ironico e politico dei miti fondativi, per riscrivere – ridendo – le storie che ci hanno insegnato a raccontarci.

Eroina – non solo stand up comedy show

di e con Chiara Becchimanzi

produzione Altrascena

costumi KB Project

vocal coaching Gabriella Aiello

Le date:

11.03 – Milano, Teatro Martinitt

14.03 – Terni, Teatro Secci

20.03 – Pordenone, Capitol

21.03 – Genova, Teatro Stradanuova

02.04 – Bari Teatro Casa di Pulcinella

12.04 – Bologna, Locomotiv

13.04 – Roma, Sala Umberto

15.04 – Torino, Teatro gioiello

11.05 – Foligno, Auditorium San Domenico

28-05 Brescia, Der Mast

29.05 – Verona, Nuovo Cinema San Michele

05.06 – Cagliari, Intrepidi monelli

Biglietti su https://linktr.ee/chiarabecchimanzi