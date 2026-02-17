Casting nazionale per il musical “Colpo di Genio” di Don Backy: ad Aversa la selezione per attori, cantanti e ballerini

Un prato, una lampada e la fine del mondo come lo conosciamo: da questa immagine visionaria nasce “Colpo di Genio”, il graphic novel poetico ideato da Don Backy nei primi anni Settanta e pubblicato in edizione completa da Lavinia Dickinson Edizioni. Da questa fiaba illustrata prende vita il nuovo musical, composto da 17 brani originali, pronto a debuttare sul palcoscenico.

Il progetto, che unisce musica, teatro e immaginazione, apre ora le porte ai talenti di tutta Italia con un casting nazionale rivolto ad attori, cantanti e ballerini.

Un musical visionario tra fiaba e metafora

“Colpo di Genio (Sognando)” intreccia fantasia e riflessione, raccontando la storia di un ragazzo (grafico), una lampada e un mondo sul punto di cambiare per sempre. Un racconto surreale che diventa metafora contemporanea, arricchito dalle illustrazioni originali e dalle musiche dell’album Sognando.

Don Backy commenta: «Colpo di Genio nasce dal desiderio di riportare il pubblico dentro quella dimensione di stupore che appartiene ai bambini e agli artisti. È una storia che parla di fragilità e di coraggio, di sogni che resistono anche quando il mondo sembra crollare. Vederla trasformarsi in un musical è per me una gioia profonda.»

La regia è affidata al produttore Alfonso Gemito, artista dalla sensibilità visionaria e dalla lunga esperienza nel teatro musicale, capace di trasformare la fiaba in un’esperienza scenica intensa e contemporanea.

La sigla del musical, “Sole io, Luna tu”, porta la firma di Daniela Del Prete: musica e testo sono tratti da una sua poesia scritta e pubblicata nel 2002 sull’Agenda del Poeta. Del Prete cura anche l’ufficio stampa dell’intero progetto.

Il libro: la fiaba visionaria da cui nasce il musical

“Colpo di Genio” nasce come fiaba illustrata e si sviluppa come un racconto moderno che unisce musica, poesia e arte, grazie anche ai 17 brani originali dell’album Sognando. La storia è ambientata in un mondo sospeso tra realtà e immaginazione, popolato da fate ribelli, cavalli filosofi e un Genio imprevedibile. Attraverso un linguaggio giocoso e simbolico, Don Backy affronta temi oggi più attuali che mai: ambiente, sostenibilità, libertà, diritti e fragilità della Terra. Il prato – elemento ricorrente – diventa metafora di un ecosistema delicato da proteggere. Sotto la superficie fantastica, il libro custodisce un messaggio profondo: ogni piccolo gesto può contribuire a salvare il mondo, perché la creatività è una forza capace di trasformare la realtà.

Un’opportunità per i talenti italiani: il casting

Il casting rappresenta un’occasione unica per entrare a far parte di una produzione che unisce creatività, musica d’autore e un immaginario potente.

L’appuntamento è fissato per venerdì 20 febbraio 2026, dalle ore 20:00, presso la Taverna Napoletana – Salutame à Soretà, Strada San Michele 9, Aversa (CE). La partecipazione al casting è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, poiché la serata prevede una cena fissa da 20 euro e i posti sono limitati. Un’occasione riservata a chi riuscirà ad assicurarsi un posto in tempo.

La presentazione della serata sarà affidata a Ettore Dimitroff, voce e volto di grande esperienza, capace di accompagnare il pubblico con eleganza, ritmo e quella professionalità che da anni lo distingue nel panorama artistico. La selezione è aperta a performer provenienti da tutta Italia. Info e contatti WhatsApp 366 266 2792.