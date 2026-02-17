martedì, Febbraio 17, 2026

“Figli Maschi” al Teatro Golden. I Centouno smontano il mito tra risate e riflessioni

PRIMO PIANO
Giorgia Fortunato
“Auguri e figli maschi?”. Al Teatro Golden i Centouno smontano il mito tra risate e riflessioni con la commedia
“Auguri e figli maschi?”. Al Teatro Golden i Centouno smontano il mito tra risate e riflessioni con la commedia "Figli Maschi"

“Auguri e figli maschi?”.

Al Teatro Golden i Centouno smontano il mito tra risate e riflessioni con la commedia “Figli Maschi”

dal 19 febbraio all’ 8 marzo 2026

I Centouno in Figli Maschi

con I Centouno (Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli)

e con Francesca Anna Bellucci e Lara Balbo dI Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli

regia Leonardo Buttaroni

una produzione Lea Production

Chi almeno una volta nella vita non ha mai pronunciato l’adagio un po’ desueto:

“Auguri e figli maschi”?

Al Teatro Golden, dal 19 febbraio all’8 marzo, i bravissimi Centouno (Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli) con Francesca Anna Bellucci e Lara Balbo, portano in scena lo spettacolo “Figli Maschi” .

In passato il figlio maschio rassicurava, creava stabilità, ma i tempi sono decisamente cambiati. I

n questa esilarante commedia Luca e Flavio, figli maschi di genitori divorziati, fanno i conti con l’eredità emotiva di una madre anticonformista, forse a volte sfuggente.

Infatti, è in ritardo per la festa che i due hanno deciso di organizzarle per il suo settantesimo compleanno.

Il terrazzo è stato addobbato, la tavola, faticosamente trasportata dai piani inferiori, è ormai apparecchiata; a sorpresa è già arrivato anche Ezio, cugino di Luca e Flavio, che da sempre vive la loro come una seconda madre.

Le lancette dell’orologio corrono e nel frattempo i tre ingannano il tempo bevendo qualcosa e iniziando a parlare delle proprie vite, che si rivelano meno quiete di quanto possa sembrare.

Bisogna poi considerare che il condominio è, per antonomasia, luogo di incontri inaspettati e spesso anche indesiderati;

in men che non si dica i tre si trovano coinvolti nelle vite, queste palesemente poco quiete, di due casuali avventrici della terrazza.

Tra rivelazioni sorprendenti, colpi di scena e battute fulminanti i protagonisti saranno chiamati a guardare in faccia la realtà di tre esistenze tanto arroccate quanto instabili.

Riusciranno ad essere all’altezza del loro desiderio di cambiamento o faranno cadere la secolare credenza per cui i figli maschi sono una fortuna?

L’unico modo per scoprirlo è non perdersi in prossimo spettacolo dei “Centouno”. 

Per info Teatro Golden

Via Taranto, 36 – Roma Telefono 06.70493826

Giorgia Fortunato
Giorgia Fortunato

