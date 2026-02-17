martedì, Febbraio 17, 2026

L’ex Vice Comandante della Polizia Locale Paolo Borelli si schiera con Ferrarini: “Ho deciso di candidarmi perché apprezzo la sua serietà ed il progetto di riscatto per Albano”

“La candidatura di Paolo Fabio Borelli nella mia lista civica è un valore aggiunto per tutta la coalizione. Già Vice Comandante della Polizia Locale di Albano, con una brillante storia sportiva alle spalle, nonché profondo conoscitore della città e delle sue dinamiche sociali, con la sua decisione di scendere in campo in prima persona dimostra come la nostra proposta si stia radicando nella comunità albanense e stia riscuotendo sempre più consensi, anche oltre le appartenenze politiche”. Lo dichiara Massimo Ferrarini, candidato Sindaco del centrodestra, presentando la candidatura di Paolo Fabio Borelli nella sua lista civica.

“Ho deciso di impegnarmi – ha dichiarato Paolo Fabio Borelli – perché sento necessario continuare il mio servizio a disposizione dei cittadini. Lo faccio perché conosco personalmente Massimo Ferrarini, la sua serietà e competenza, ed il suo progetto di riscatto e rinascita per Albano. Abbiamo una grande opportunità, Ferrarini è l’uomo giusto per interpretare il cambiamento”. Conclude Borelli.

Ricandidatura al Consiglio Provinciale di Frosinone 2026
