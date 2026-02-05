Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Legge sul Ripristino Natura importante per Ue e Italia”

“Negli ultimi anni, la tutela dell’ambiente e della biodiversità è diventata una priorità assoluta per l’Unione Europea. Tra le iniziative più rilevanti vi è la Nature Restoration Law (Legge sul Ripristino della Natura), approvata dal Parlamento europeo, che mira a invertire il degrado degli ecosistemi e a rafforzare la biodiversità su tutto il territorio europeo, Italia inclusa. Questa legge rappresenta un passo fondamentale per garantire un futuro sostenibile e resiliente, affrontando le crisi ambientali e climatiche. Una normativa ambiziosa, inoltre, che impone agli Stati membri di adottare misure concrete per il recupero degli habitat naturali e delle specie minacciate. E l’Italia, con la sua ricca biodiversità e paesaggi naturali variegati, è chiamata a un ruolo chiave nell’attuazione della legge. Che dovrebbe tradursi in interventi mirati come: Riqualificazione fluviale, Riforestazione e gestione sostenibile delle foreste, Tutela delle aree protette, e Promozione di pratiche agricole che rispettano la biodiversità del suolo e riducono l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici. Tutto questo chiaramente attraverso un coordinamento di politiche a livello locale, regionale e nazionale, e di coinvolgimento attivo di agricoltori, comunità locali e imprese. In conclusione, secondo Accademia IC, la legge europea sul ripristino della natura può segnare una svolta decisiva nella protezione della biodiversità e nella lotta al degrado ambientale. Per l’Italia, è un’occasione storica per valorizzare il proprio patrimonio naturale, promuovere uno sviluppo sostenibile e garantire un futuro più equilibrato per le generazioni a venire. In un Paese così esposto agli impatti climatici, ripristinare la natura è un investimento strutturale sul futuro”.

Così, in una nota stampa, il portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca, Carmela Tiso.