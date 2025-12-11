Accordo con l’Agenzia delle Entrate per Amazon: il colosso verserà oltre 500 milioni al Fisco

La cifra si aggiunge ai 212 milioni già pagati da di Amazon logistica e Amazon Italia Transport

ROMA – Amazon ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate e dovrà versare 511 milioni di euro al fine di evitare il contenzioso davanti la giustizia tributaria nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta evasione fiscale negli anni 2019-2021.

about:blank

Guardia di Finanza e la Procura di Milano hanno quantificato in circa 3 miliardi di euro il mancato versamento dell’Iva da parte di venditori extraeuropei, per la maggior parte cinesi. L’accordo si aggiunge ai 212 milioni definiti da Amazon logistica e Amazon Italia Transport e versati nei giorni scorsi, per un totale di 723 milioni. Oggi era l’ultimo giorno utile per raggiungere un’intesa.

“Abbiamo raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate e rimaniamo concentrati nell’offrire un’esperienza di acquisto eccellente ai nostri clienti in Italia– si legge in una nota del colosso americano riportata dal Corriere della Sera-. Questo accordo riflette il nostro impegno a collaborare in modo costruttivo con le autorità italiane. Ci difenderemo con determinazione rispetto al procedimento penale, che riteniamo infondato. Siamo tra i primi 50 contribuenti in Italia e uno dei maggiori investitori esteri nel Paese. Negli ultimi 15 anni abbiamo investito oltre 25 miliardi di euro in Italia, dove impieghiamo direttamente più di 19.000 persone. Contesti normativi imprevedibili, sanzioni sproporzionate e procedimenti legali prolungati incidono sull’attrattività dell’Italia come destinazione di investimento”.

fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»