Referendum Giustizia, Pace(Pd): “Splendida vittoria del No. Bruciante sconfitta Meloni”

“È arrivato un segnale chiaro dai cittadini: il NO al referendum sulla giustizia ha vinto e l’elevata affluenza alle urne dimostra quanto gli italiani tengano alla qualità della nostra democrazia. Siamo soddisfatti perché gli elettori hanno respinto una proposta voluta dalla maggioranza di centrodestra, dal governo Meloni e dal ministro Nordio: una riforma dannosa e inutile, che non avrebbe migliorato il funzionamento della giustizia né rafforzato le garanzie per i cittadini. La partecipazione di tante persone al voto è il vero dato politico di questa giornata: quando i cittadini vengono coinvolti, la democrazia diventa più forte. Da domani, come Partito Democratico, continueremo a lavorare con serietà per difendere i diritti degli italiani e migliorare davvero la giustizia, con riforme utili, equilibrate e nell’interesse del Paese”.

Così, in una nota stampa, Daniela Pace, Segretario Pd Marino-Circolo Bruno Astorre