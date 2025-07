PIANTEDOSI SU MIGRANTI, DE CORATO(FDI): «OLTRE 100.000 CLANDESTINI A MILANO CON CSX.

BENE INTERVENTO GOVERNO MELONI CONTRO TRAFFICANTI».

Milano, 01 Luglio 2025 – «Come ha dichiarato oggi il Ministro degli Interni siamo al lavoro per contrastare e combattere in maniera più assoluta i trafficanti di esseri umani abusivi. Purtroppo, nel corso degli ultimi anni, le politiche migratorie di Sinistra hanno causato gravi danni e disagi alle città, in particolare a Milano dove ci sono molti stranieri pregiudicati che delinquono e oltre 100.000 irregolari che rappresentano un vero e proprio pericolo, ogni giorno, per l’intera città. Grazie al Governo Meloni, oltre a diminuire gli sbarchi illegali sulle nostre coste stiamo mettendo in atto diverse azioni di incoraggiamento per i canali regolari di ingresso nel nostro Paese. Inoltre, in particolare la nostra Premier, sta stipulando accordi internazionali con i Paesi di origine di queste persone che spesso sbarcano sulle nostre coste e che ricevono la nazionalità e lo stiamo facendo anche e soprattutto per tutelare la nostra economia».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.