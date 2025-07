MILANO, SPACCIA DROGA DAVANTI AL TRIBUNALE, DE CORATO(FDI): «A POCHI METRI DAL COMANDO VIGILI. GRAZIE A POLIZIA PER ARRESTO

CHI HA VISTO I VIGILI»?

Milano, 01 Luglio 2025 – «Ringrazio gli Agenti di Polizia della Squadra Mobile per aver arrestato ieri pomeriggio un ‘pusher’ a due passi dal Tribunale. Ancora una volta, nonostante via Fontana sia in pieno centro e a nemmeno 5 minuti a piedi dal Comando di Polizia Locale di piazza Beccaria, di vigili non si è vista l’ombra! Chi li ha visti? Il capoluogo lombardo, purtroppo, negli ultimi anni è diventato la capitale dello spaccio di sostanze stupefacenti del sud Europa e questo arresto, ne è l’ennesima triste conferma. Sottolineo e ringrazio le numerose azioni, come quella di ieri pomeriggio appunto con obiettivi mirati e precisi, intraprese dalle Forze dell’Ordine a Milano che provano in tutti modi a sopperire alla scarsa collaborazione, in termini di sicurezza, della Polizia Locale meneghina». Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.