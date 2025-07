Il Comune può assumere !

Ceprano, Cacciarella rivendica il risultato e rilancia

Grazie all’ottimo lavoro svolto nella passata legislatura, oggi Ceprano può contare su importanti risorse, un merito giustamente rivendicato dall’attuale gruppo di minoranza “Ceprano Futura” che in una nota sottolinea i benefici che la città può godere, grazie al lavoro serio ed equilibrato svolto dalla precedente amministrazione. “Per qualcuno questa è una notizia, -si legge nella nota- per noi è la conclusione di un lungo e proficuo lavoro e il riconoscimento dell’efficacia di quel lavoro, il nostro lavoro. È l’ennesima dimostrazione di come abbiamo risanato davvero il bilancio comunale. Ora Colucci può beneficiare del nostro lavoro, altrettanto non potemmo dire noi nel 2014 quando ereditammo da lui un bilancio sull’orlo del dissesto. Ma il tempo è galantuomo e i numeri raccontano una verità che nel corso degli anni qualcuno ha tentato di infangare, mentre oggi la città può beneficiare di quei risultati concretamente, sempre che si sappiano investire correttamente le risorse. Fatta questa premessa, va aggiunto che in realtà se qualcosa ha fatto questa Amministrazione è sicuramente peggiorativo rispetto al piano delle assunzioni e delle verticalizzazioni che avevamo finanziato e approvato. Non solo, questa Amministrazione ha fatto una cosa grave, cancellando un concorso già espletato per l’assunzione di due farmacisti, facendo fare all’Ente un salto nel buio per il prosieguo della gestione della farmacia comunale. Per quanto riguarda le verticalizzazioni poi, ci stupisce come si siano escluse alcune categorie e alcuni settori, non si comprende la logica adottata dietro la loro rimodulazione. Insomma, le risorse ci sono e non certo per merito loro, ma la rimodulazione fatta desta non pochi interrogativi”.