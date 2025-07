Dal Parco dei Monti Simbruini, auguri al Vescovo di Verona Mons. Domenico Pompili

Jenne, Foppoli:” Un atto che vuole testimoniare, l’onore che sente Filettino di annoverare Mons. Pompili tra i suoi cittadini illustri”

“In attesa della cerimonia del 20 agosto, che vedrà la consegna ufficiale del riconoscimento, della cittadinanza onoraria esprimo a Sua Eccellenza Reverendissima mons. Domenico Pompili Vescovo Titolare di Verona, i miei personali auguri e quelli dell’intera amministrazione del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini”. Con queste parole il commissario straordinario dell’Ente Parco Alberto Foppoli (nella foto con Mons. Pompili) ha commentato il provvedimento approvato nella giornata di ieri in consiglio comunale a Filettino, per il conferimento della cittadinanza onoraria a monsignor Domenico Pompili. “Mi congratulo con il Sindaco Paolo De Meis e con l’intero Consiglio Comunale per quest’iniziativa –continua Foppoli- . Filettino è uno degli otto Comuni del Parco ed in più occasioni in particolare in eventi legati al Comune di Filettino e Vallepietra, ho avuto modo di conoscere e di apprezzare la figura di mons. Pompili. Anche se a Verona e prima ancora a Rieti, il suo legame è stato ed è forte per questi luoghi, e quando può vi torna con piacere, circondato tra l’affetto e l’amore della comunità. La sua azione pastorale nel promuove la fede, la carità, la giustizia e il rispetto per la dignità umana, seguendo l’esempio di Cristo, è di grande riferimento e traccia un segno molto intenso in queste popolazioni. Pertanto il conferimento della Cittadinanza Onoraria rappresenta un atto che vuole testimoniare, ufficialmente e pubblicamente, l’onore che sente Filettino di annoverare Mons. Domenico Pompili tra i suoi cittadini illustri”.