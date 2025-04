PASQUA A SORPRESA!

Metti un soggiorno nell’uovo con Condé Nast Johansens e si parte!

Pasqua 2025 arriva in piena primavera, il 20 aprile, un periodo ideale caratterizzato da temperature miti e dalla natura in fiore in tutta Italia. Quale occasione migliore per concedersi un soggiorno in luoghi incantevoli, magari accompagnando le tradizionali uova di Pasqua con un’esperienza di viaggio unica? Dalle dolci colline piemontesi alla tranquilla campagna romagnola, fino ai paesaggi poliedrici e affascinanti della Sicilia, che si tratti di esplorare Noto o di ammirare l’Etna, Condé Nast Johansens suggerisce tante mete speciali da scoprire.

Ecco alcuni soggiorni di charme con pacchetti di Pasqua gourmet:

– Villa Sparina: relax, vino d’eccellenza e buona cucina in una tenuta storica nel cuore del Piemonte.

– Villa Abbondanzi: risveglio di primavera in un parco popolato da fenicotteri e cicogne, nella campagna di Faenza.

– – Villa Spalletti Trivelli: tour guidato e soggiorno nel cuore di Roma.

– Country House Villadorata: scoprire il territorio siciliano attraverso i sapori e le storie che la natura racconta.

– Neroli Bio Relais: l’autenticità siciliana in un ex monastero benedettino sull’Etna.

Villa Sparina Resort

Villa Sparina Resort, ricca di charme e tranquillità, accoglie gli ospiti nel complesso colonico del Settecento con l’albergo Ostelliere 4 stelle, il ristorante La Gallina, l’azienda vinicola Villa Sparina, situati a Gavi, circondato dai panoramici vigneti di Monterotondo, in Piemonte. È un luogo pieno di energia, dove la natura ha il potere di rigenerare. Gestito dai tre fratelli Moccagatta, propone un’atmosfera ed esperienze improntate al godere della natura: l’aperitivo nell’orto, la cucina a km 0 del Ristorante La Gallina, i corsi di cucina, le degustazioni con vista sui vigneti e le visite alla cantina, la vendemmia collettiva, la giornata da vignaioli…tutto è stato pensato per far vivere sapori e contenuti autentici del territorio.

Pacchetto Pasqua in campagna

Il pacchetto è valido per un soggiorno di due persone al Villa Sparina Resort e comprende: soggiorno di tre notti in camera doppia comfort; ricca colazione a buffet con vista sulle vigne; cena romantica al ristorante La Gallina con un menu a quattro portate; visita alle Cantine storiche di Villa Sparina; aperitivo con un calice di Villa Sparina Brut; tradizionale grigliata di Pasquetta; Shopping Card per il Serravalle Designer Outlet; Garage coperto; Wi-Fi gratuito; ingresso in palestra.

Offerta valida solo per tre notti nel periodo dal 18/04/25 al 22/04/25, prezzoda 580,00 Euro a persona.

Villa Abbondanzi Resort

Villa Abbondanzi Resort è un 4 stelle Superior situato in una villa neoclassica circondata da un parco secolare di 7 ettari popolato da fenicotteri e cicogne, nella campagna di Faenza. È un’oasi di pace che unisce una location prestigiosa ad un ristorante gourmet, alla tranquillità della posizione isolata, ai servizi di una Spa.

Nel corpo principale della villa, fra arredi d’epoca, quadri e pavimenti in marmo si trovano il ristorante Il Fenicottero Rosa Gourmet e al piano di sopra le Superior Suite. Attraversando una lunga passeggiata contornata dal verde del prato e degli alberi, si arriva al Relais, uno spazio di Villa Abbondanzi Resort che include la zona hotel con diverse tipologie di camere e il centro benessere Wellness&SPA, la Garden SPA ed il ristorante Cinque Cucchiai.

Pacchetto Pasqua e Ponti primaverili

2 notti in camera Standard; 2 ricche colazioni presso il Ristorante Cinque Cucchiai; menù 4 portate con welcome drink al the Ristorante Cinque Cucchiai (bevande escluse); Pranzo di Pasqua; 1 Cocktail a persona presso l’Armidà Cocktail & Wine Bar; parcheggio, wifi e bici di cortesia.

Preszzo a partire da 399,00 Euro a persona.

Villa Spalletti Trivelli

Residenza dell’inizio del XX secolo che affaccia su uno splendido giardino all’italiana nei pressi del Quirinale. Si tratta di uno splendido palazzetto impreziosito da dettagli storici neoclassici, situato in posizione privilegiata nel cuore di Roma a poca distanza dalle vie più esclusive del centro come Via Condotti.

Le camere sono molto eleganti, arredate con mobili antichi della collezione privata di famiglia, come la sala del camino e la storica libreria. Sono presenti 12 camere all’interno della villa e 2 suite in giardino.

Pacchetto Primavera e Pasqua

Valido per un soggiorno di minimo 3 notti, nelle categorie di camere Grand Deluxe Suite o Garden Suite.

Include: transfer da e per l’aeroporto, colazione, tour di 3 ore Gladiatore, Kids Amenity Pack.

Valido dal 20 marzo al 31 maggio.

Country House Villadorata

Tra le colline del Val di Noto, a metà strada tra la città con le sue chiese, i palazzi nobiliari e la campagna, si trova il Resort Country House Villadorata, struttura rurale di fine Ottocento con azienda agricola biologica, all’interno di una tenuta che si estende per 23 ettari, immersa negli uliveti, mandorleti, agrumeti e un piccolo vigneto coltivati con metodo biodinamico nel pieno rispetto della natura e dell’ambiente. Il Country House Villadorata è oggi una contemporanea residenza estiva, un eco resort di lusso sensibile alla preservazione dell’ambiente: i pannelli solari sono utilizzati per il riscaldamento dell’acqua calda, inoltre la struttura è autonoma al 100% per acqua potabile e irrigazione.

L’ampia piscina è circondata da giardini di macchia mediterranea e palme, offre una vista panoramica sulla campagna siciliana e vi sono disciolti Sali minerali a base di Magnesio, Potassio e oligoelementi.

All’interno di questo contesto unico troviamo il Ristorante Orti Villadorata, che racconta le materie prime e le storie del suo territorio: piccoli produttori, una termo-cucina a legna, l’uso delle potature degli ulivi e agrumi del giardino, rendono tutto speciale e autentico.

Pacchetto Pasqua in Sicilia

Questa offerta permette di vivere un weekend di Pasqua indimenticabile per 2 persone presso la Country House Villadorata. Il soggiorno prevede 2 notti con colazione e un pranzo pasquale di 4 portate (bevande escluse).

Prezzo a partire da Euro 814,00 per soggiorno.

Nèroli Bio Relais

All’ombra del’Etna, Nèroli Bio Relais nasce come monastero/casa colonica del XVIII secolo di proprietà dei San Placido dell’ordine dei Benedettini. I vigneti e agrumeti circostanti contribuiscono a renderlo un rifugio per quanti cercano un’autentica esperienza siciliana, con camere eleganti e minimaliste progettate con lusso sobrio, colori naturali circondate da calma e tranquillità.

Oggi l’azienda agricola biologica di Nèroli Bio Relais si estende su 45 ettari e sta intraprendendo uno storico recupero delle varietà autoctone reintroducendo, accanto all’agrumeto consolidato, uve rosse Frappato, uve bianche Grillo e 400 piante di ulivo della varietà Nocellara Etnea. Fornisce olio d’oliva, uova, frutta, verdura ed erbe aromatiche al ristorante Dispensa Giaretta, dove lo Chef prepara pasta fresca, torte e biscotti con farine di grani antichi macinati localmente, privi di pesticidi e sostanze nocive. La lista dei vini di accompagnamento del ristorante mette in luce una varietà di eccellenti aziende vinicole siciliane, inclusa ovviamente la loro Dei Monaci.

La vocazione di Nèroli per il cibo può essere condivisa anche durante corsi di cucina, degustazioni di vini, passeggiate guidate nell’oliveto e picnic o cene private in vigna o nell’oliveto.

Pacchetto di Pasqua

3 notti in camera doppia; cena di benvenuto preparata con ingredienti biologici e materie prime locali tipiche; colazione a buffet a base di prodotti locali; escursione guidata alla scoperta dei dintorni; welcome gift.

Prenotabile entro il 20 aprile 2025.

Preszzo in camera doppia a partire da 1140,00 Euro.

Per scoprire tutte le offerte spexiali degli alberghi affiliati a Condé Nast Johansens è possibile visitare la pagina: https://www.johansens.com/special-offers