“Autismo Off Road – Un’avventura per CAAPIRE”: un’esperienza inclusiva aperta a tutti

Ceprano, Appuntamento per domenica 6 aprile con il Centro BUG e ACH4X4, per una manifestazione coinvolgente

Uno straordinario evento di sensibilizzazione giunto alla sua terza edizione si svolgerà domenica 6 aprile, che quest’anno è intitolato: “Autismo Off Road – Un’avventura per CAAPIRE” e si propone di abbattere le barriere e promuovere l’inclusione, offrendo supporto alle persone nello spettro autistico e alle loro famiglie. L’evento, organizzato dal Centro BUG in collaborazione con ACH4X4, si svolgerà a partire dalle ore 11:00 presso Via Padre Domenico Passionista a Ceprano. “Si tratta di un’esperienza inclusiva aperta a tutti –sottolineano con grande entusiasmo gli organizzatori- concepita per offrire un’immersione totale nel gioco, nell’apprendimento e nella socialità. Le attività sono progettate secondo i principi dell’Analisi del Comportamento Applicata (ABA), della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) e della Lingua dei Segni italiana (Lis), garantendo un’esperienza accessibile e significativa per tutti i partecipanti. Durante la giornata, grandi e piccoli potranno divertirsi con: Laboratori creativi e sensoriali, per stimolare l’espressività e la percezione attraverso il gioco; Percorsi e attività motorie, pensati per favorire lo sviluppo delle abilità motorie in un ambiente accogliente; Giochi inclusivi, che permettono a tutti di interagire e divertirsi senza barriere; Avventure in fuoristrada, per un’esperienza emozionante all’aria aperta, adatta a tutte le età; Stand interattivi per la sensibilizzazione, per informare e coinvolgere la comunità sul tema dell’autismo; Stand gastronomici, per rendere la giornata ancora più piacevole. L’obiettivo dell’evento – continuano- è creare un’occasione di incontro e condivisione, in cui l’autismo venga vissuto e compreso attraverso esperienze concrete. Famiglie, operatori del settore e tutti i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza dell’autismo e delle strategie per favorire una maggiore inclusione. “Autismo Off Road – Un’avventura per CAAPIRE” rappresenta non solo un evento, ma un passo verso una società più consapevole, accogliente e inclusiva. L’ingresso è libero e aperto a tutti!” . Per ulteriori informazioni, contattare gli organizzatori attraverso i canali ufficiali del Centro BUG.

