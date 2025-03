Pasqua a Roma: un viaggio tra divertimento, arte e natura

La Capitale offre tante occasioni per celebrare la festività in modo unico e coinvolgente in compagnia di tutta la famiglia

Roma, con le sue mille sfaccettature e secolari tradizioni, è la destinazione ideale per vivere la Pasqua. Durante il weekend pasquale, la città si trasforma in un palcoscenico di eventi straordinari che celebrano la scoperta, la cultura e il divertimento per tutte le età. Dalla Fattoria delle Uova, dove trascorrere una giornata in famiglia a contatto con la natura, all’affascinante Museo Ikono, che offre esperienze immersive e interattive, ogni angolo della città è pronto a sorprendere e regalare emozioni uniche. L’ FH55 Grand Hotel Palatino , situato nel cuore della Città Eterna, ha creato un pacchetto speciale per rendere il soggiorno pasquale ancora più magico: un’opportunità imperdibile per vivere una Pasqua indimenticabile a Roma.

Pasqua è alle porte e la Capitale si prepara a regalare un’esperienza unica a tutti i visitatori che la scelgono come meta per questi giorni di festa. Se c’è una città che incanta ed emoziona sempre, quella è sicuramente Roma e, complici l’arrivo delle belle giornate primaverili, lo sbocciare dei fiori e il cielo azzurro che abbellisce il panorama, la Città Eterna si trasforma in un vero e proprio gioiello, avvolto da un’atmosfera ancora più affascinante e suggestiva. Decidere di raggiungere Roma nel weekend di Pasqua, rappresenta l’occasione perfetta per immergersi nella sua cultura millenaria e vivere appieno un’esperienza autentica ed unica.

In occasione del periodo di festa pasquale, Roma ospita un evento speciale che unisce divertimento, natura e tradizione: si tratta della Fattoria delle Uova, un appuntamento imperdibile per le famiglie, i bambini e tutti gli amanti della natura desiderosi di vivere una giornata di Pasquetta diversa dal solito. La fattoria sorge a Borgo Pineto, pochi chilometri dal centro della città, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un angolo di campagna dove si potranno scoprire tradizioni agricole, incontrare gli speciali ospiti del parco, assistere a spettacoli ed animazione, partecipare a laboratori creativi e percorrere gli itinerari all’aperto. Il cuore dell’evento è la divertentissima caccia alle uova, un’attività che coinvolge tutta la famiglia e che crea ricordi da portare per sempre nel cuore. Adulti e bambini saranno impegnati a scovare tutte le uova colorate nascoste tra gli alberi e i prati della fattoria, l’obiettivo sarà quello di riempire il cestino senza farsi scoprire dai dispettosi coniglietti.

Nella zona dedicata ai laboratori creativi, invece, ogni visitatore potrà esprimere la propria creatività e fantasia colorando le uova pasquali, realizzando decorazioni e ghirlande e, dipingendo con una tecnica speciale sulle tele bianche. Ad attendere tutti i bambini e gli amanti degli animali, ci saranno Valentina un’asinella pronta a farsi accarezzare e coccolare, Guendalina e Adelina due oche chiacchierone, la capra Malgioia e una fantastica famiglia di coniglietti, ogni incontro sarà un modo per tuffarsi nel magico mondo animale e rurale. Trascorrere una giornata alla Fattoria delle Uova è un modo per lasciarsi avvolgere da un ambiente sereno ed accogliente e vivere momenti di puro divertimento e relax con il sorriso di tutta la famiglia.

Roma si conferma essere una città dalla straordinaria versatilità, capace di offrire un mix di esperienze esclusive che uniscono la natura alla tradizione e l’arte del passato a quella contemporanea, ne è un esempio il Museo Ikono che, situato nel cuore della Capitale, trasporta i visitatori in un’avventura che va oltre il concetto tradizionale di museo, trasformando ogni visita in una scoperta sensoriale. Pronto ad accogliere il pubblico anche durante i giorni di Pasqua e Pasquetta, in questo sito espositivo lo spettatore sarà sempre il fulcro dell’esperienza: tra il Lantern Sanctuary, uno spazio incantato in cui si incontrano luci ed ombre per offrire sensazioni oniriche, lo Yokocho, un’area che regala le suggestioni del Sol Levante, e il The Lady in The Leaves, un labirinto dove creazione e natura si uniscono lasciando un turbinio di emozioni, Ikono è un luogo unico al mondo dove immergersi in mondi, epoche e culture diverse, è un’esperienza coinvolgente a 360 gradi capace di stupire e regalare momenti di pura magia a tutta la famiglia. Trascorrere le giornate di Pasqua o Pasquetta al Museo Ikono è l’occasione perfetta per vivere momenti indimenticabili all’insegna dell’arte e della creatività, scoprendo una nuova dimensione dell’arte contemporanea.

Per celebrare la Pasqua con eleganza e raffinatezza, l’FH55 Grand Hotel Palatino ha ideato un pacchetto esclusivo pensato per offrire agli ospiti un soggiorno indimenticabile nel cuore della Città Eterna. Oltre le incantevoli suite con affacci sulla città e gli eleganti ambienti, tra i punti di forza del pacchetto, c’è il sofisticato pranzo Pasquale preparato dallo chef Giuseppe Mulargia presso il ristorante dell’hotel Le Spighe. Alloggiare all’FH55 Grand Hotel Palatino è la scelta migliore per vivere una Pasqua all’insegna della tradizione, del gusto e dell’ospitalità di alto livello.

Il Pacchetto di Pasqua include: uno o più pernottamenti; Prima colazione a buffet; Pranzo di Pasqua domenica 20 aprile, menù 4 portate, bevande in abbinamento incluse, presso il Ristorante Le Spighe; Apertura del Grande Uovo di Cioccolato con estrazione sorpresa; Omaggio di benvenuto in camera all’arrivo.

Prezzo in camera doppia a partire da Euro 1.049,00 per due persone.

Valido dal 17 al 22 aprile 2025.

Menù del pranzo di Pasqua:

Amuse Bouche con Flûte di Benvenuto

Crocchetta con Friarielli, Salsiccia di Norcia e Provola Affumicata

Menu

Flan con Carciofi Romaneschi e Patate Rosse, crema di Cicoria di Campo e Pecorino Crosta Nera D.O.P.

Tonnarelli con Ragù di Carni Bianche Stufate, Fonduta di Parmigiano Reggiano “Vacche Rosse” 24 mesi

chips di Zucchine Romanesche

Costolette di Agnello “Panate e Fritte” alla Romana con Bieta all’Agro OPPURE Filetto di Vitella speziato con Funghi Porcini e Patate Nocciola del Viterbese

Pastiera di Grano Cotto con crema Chantilly, Frutti Rossi e crumble alla vaniglia

Dolci tipici della tradizione



Acqua minerale naturale e frizzante

Caffè espresso



Vini in abbinamento a cura del nostro sommelier:

Il Calice di Benvenuto con Spumante Extra Dry ‘’Master C.27’’ Casa Sant’ Orsola, Az. Fratelli Martini Secondo Marco

Prodigo, Syrah I.G.T., Az. Agr. Donato Giangirolami

Apertura del grande Uovo Pasquale con sorteggio della sorpresa.