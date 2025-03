FONDAZIONE FS: ALLA STAZIONE DI ROMA OSTIENSE OPEN DAY NELLA SALA PRESIDENZIALE

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 1

• sabato 15 e domenica 16 marzo, dalle 10 alle 18

• ingresso libero e visite guidate

Roma, 12 marzo 2025

La Fondazione FS Italiane ha organizzato una serie di Open Day, giornate di apertura a ingresso libero, per consentire a chiunque di ammirare la bellezza di alcuni ambienti di stazione che, da Torino fino a Messina, conservano affreschi, sculture, manufatti e arredi originali che hanno segnato diverse epoche e stili del viaggiare.

Terza tappa di questa iniziativa sarà Roma Ostiense che, dalle 10 alle 18 di sabato 15 e domenica 16 marzo, aprirà ai visitatori le porte della elegante Sala Presidenziale. Durante gli orari di apertura sarà possibile apprenderne la storia grazie alla presenza di guide esperte che accompagneranno i partecipanti.

Nella stazione Ostiense, progettata da Roberto Narducci per l’Esposizione Universale del 1942, trova posto una sala presidenziale con tanto di atrio monumentale. Al suo interno è possibile ammirare, tra l’altro, la statua che raffigura la Dea Roma, realizzata nel 1940 in marmo bianco di Carrara dallo scultore toscano Alfredo Angeloni. Alta circa tre metri, è posta di fronte a un pregevole arazzo dello Studio Eroli che raffigura un trofeo d’armi con insegne sabaude. Per la sua realizzazione fu adoperata una particolare tecnica nota come “succo d’erba”, in grado di esaltare la brillantezza dei colori.

Gli arredi, i rivestimenti e le decorazioni che impreziosiscono la sala contribuiscono a conferire all’intero ambiente un aspetto solenne ed elegante, come si conviene a un luogo destinato a ospitare un capo di stato, facendone un vero e proprio museo che ora la Fondazione FS preserva e gestisce. L’obiettivo è quello di mettere al servizio dei cittadini e del turismo luoghi che meritano di essere scoperti anche con attività culturali, eventi e mostre.

Il Direttore Generale della Fondazione FS e Amministratore Delegato di TTI, Treni Turistici Italiani, Luigi Cantamessa, ha dichiarato: “Dopo il recupero e la valorizzazione dei treni e delle linee ferroviarie storiche e turistiche, le Sale storiche rappresentano la nuova sfida della Fondazione FS per rendere questi gioielli di arte e architettura parte di una esperienza capace di offrire un’occasione di arricchimento per lo spirito e l’intelletto.”