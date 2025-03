Riapriamo i cinema a Roma

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 0

A Roma ci sono più di 42 cinema chiusi, focolai della cultura spenti disseminati nella nostra città. A gennaio qualcosa si é mosso: attori e registi hanno firmato un appello per riaprire le sale chiuse, anche in relazione alla discussione di una legge regionale per cambiarne l’uso.

Venerdì 14 Marzo alle 16:30 al Cinema delle Province ne parliamo con l’attrice Anna Foglietta e con l’assessore alla cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio, introduce la presidente del II Municipio Francesca Del Bello.

A seguire la proiezione del film evento che ha sbancato gli Oscar vincendo la statuetta come miglior documentario: “No Other Land”

Il film in prima visione a Roma in queste settimane é stato girato nell’arco di cinque anni, dal 2019 al 2023 e documenta gli sforzi di Basel Adra ed altri attivisti palestinesi di opporsi alla distruzione del loro villaggio natale di Masafer Yatta.

Un venerdì da non perdere che non racconta solo sogni, nel 2024 la Francia ha visto una crescita inaspettata ed in controtendenza globale del numero degli spettatori al cinema, e Parigi ha visto nello stesso anno la riapertura di 6 sale storiche chiuse da decenni… questo é riuscito grazie a una mobilitazione di operatori del settore e cittadini che hanno cambiato un vento contrario che appariva inesorabile.