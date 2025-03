Mirko presenta il nuovo singolo “Cristalli sporchi”

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 0

“Cristalli sporchi” è il nuovo singolo di Mirko (Mirko Giuseppe Mostaccio), un brano prodotto da Andrea Salvini e scritto insieme a Daniel Riggione, che parla della sensazione di sentirsi liberi nella solitudine, in una società dove conta più l’accettazione degli altri che la propria.

Per assecondare le esigenze sociali veliamo noi stessi -spiega l’artista- ci precludiamo determinate esperienze ed emozioni, finendo per non capire neanche chi siamo e cosa vogliamo. Ma infondo non saremo mai luce per chi non vuole vedere. Nel ritornello si evince il fatto che nella solitudine si è liberi di essere se stessi, riuscendo a capire ciò che è giusto per noi. Nel bridge, “rimaniamo noi stessi in un’armatura di specchi, da fare a pezzi per fare apprezzare anche i difetti” è rappresentata la corazza che indossiamo per assecondare le esigenze sociali, ma che dovremmo togliere per normalizzare e vivere meglio il nostro essere.

La canzone è disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica The Lab Music Factory (distribuzione Virgin Music Group), con la supervisione artistica di Franco Iannizzi.

BIOGRAFIA:

Mirko Giuseppe Mostaccio in arte “MIRKO”, è un cantautore che vive in un paese in provincia di Como. Durante il suo percorso artistico capisce che la musica oltre ad essere la sua valvola di sfogo, è ciò che gli permette di esprimere i suoi sentimenti attraverso i suoi brani. A 20 anni inizia a pubblicare i suoi inediti su diverse piattaforme, quest’ultimi parlano delle sue emozioni, percezioni e punti di vista, nel quale spera le persone possano ritrovarsi.

Link spotify:

Link Instagram:

https://www.instagram.com/mostaccio.mirko

Link Tik Tok:https://www.tiktok.com/@mirkogiuseppemostaccio?_t=ZN-8uSf5eyfFuJ&_r=1