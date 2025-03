Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 3

ARCE – Grande successo per “Na’ Coccarda Tricolore” al Teatro Comunale di Arce. Il pubblico del Teatro Comunale di Arce ha accolto con entusiasmo lo spettacolo messo in scena venerdì scorso dalla Compagnia Ad Hoc APS di Roma, per la quinta serata della stagione “Mettiti Comodo”. Un’opera intensa, capace di far riflettere e commuovere, ambientata nella Roma del 1867, tra tensioni politiche e il declino del potere temporale del Papa.

La trama ruota attorno a Monsignor Baldoni, un alto prelato della Sacra Consulta, che, consapevole della fine imminente del potere papale, desidera ritirarsi a vita sacerdotale. Tuttavia, l’arrivo inaspettato della principessa Rizzi lo coinvolge in una situazione pericolosa: nascondere un giovane rivoluzionario. Tra intrighi, scelte morali e momenti di intensa umanità, il destino dei personaggi si intreccia con i cambiamenti epocali della città eterna.

La bravura degli attori ha dato vita ai personaggi con autenticità e passione. Un plauso speciale va alla regia di Fiammetta Fiammeri e Roberto Bendia, che hanno orchestrato magistralmente lo spettacolo, cimentandosi anche come attori con grande talento.

Tra gli interpreti principali, spiccava anche l’On. Nazzareno Neri, consigliere regionale del Lazio, che ha saputo incarnare perfettamente lo spirito dello spettacolo, dimostrando cosa significhi davvero fare cultura sul campo.

L’interpretazione del cast, tra comicità e commozione, ha saputo catturare ogni sfumatura del testo, accompagnando gli spettatori in un viaggio nella storia di Roma, tra intrighi politici e sentimenti umani.

Al termine della serata, applausi scroscianti e standing ovation hanno suggellato il successo della rappresentazione.

«Il Teatro Comunale di Arce – ha detto l’Assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Proia – si conferma punto di riferimento culturale per il territorio, portando in scena spettacoli di qualità e valore storico. Un grande applauso alla Compagnia Ad Hoc APS, a Fiammetta Fiammeri e Roberto Bendia, e a tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria serata, non ultima l’Associazione Culturale La Lanterna e il suo presidente Giuseppe Violetta per l’organizzazione della rassegna».

Il prossimo appuntamento è il 4 aprile, con la Compagnia Eleutheria che porterà in scena “Alcazar” di Gianni Clementi, con la regia di Tiziana Guerriero.