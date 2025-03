Il Cammino nelle Terre Mutate torna su GEO il 10 marzo: un viaggio tra passato, presente e futuro

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 3

Dopo cinque anni, il Cammino nelle Terre Mutate torna su GEO, il programma di Rai 3 dedicato alla natura e ai territori, nella puntata di lunedì 10 marzo 2025 intorno alle ore 16.30.

Cinque anni fa il Cammino era stato presentato dopo la sua ufficializzazione, con l’uscita della prima guida e l’itinerario ormai consolidato che lo ha trasformato da Lunga Marcia Solidale a vero e proprio caso di turismo rigenerativo per le aree colpite dal sisma nel 2016-17. Molte cose sono cambiate in questi territori negli ultimi cinque anni, e molte altre aspettano di cambiare. Oggi, il Cammino è più vivo che mai, grazie alla neocostituita associazione “Cammino nelle Terre Mutate” e alla rete di referenti locali, strutture ricettive e realtà che non solo sostengono l’economia del territorio, ma fungono da veri e propri presidi territoriali.

La puntata sarà un’occasione per scoprire lo stato attuale del Cammino e dei territori che attraversa, con uno sguardo rivolto al futuro. Interverranno alcuni membri dell’Associazione per raccontare le sfide, le speranze e i progetti che animano questa straordinaria rete di persone e luoghi: un cammino che non è solo un sentiero, ma una storia collettiva che continua a camminare.

Il Cammino nelle Terre Mutate è un itinerario eterogeneo e ricco di diversità che attraversa l’Italia centrale, da Fabriano (Marche) a L’Aquila (Abruzzo), lungo circa 250 km. Un percorso che unisce le comunità colpite dai terremoti del 2009 e dal 2016-2017, diventando non solo un simbolo di resistenza e rinascita, ma anche un’esperienza di turismo lento, consapevole e solidale. Un esempio unico nel suo genere di turismo rigenerativo. www.camminoterremutate.org