La Croazia si presenta alla Borsa Mediterranea del Turismo  

La Croazia per i giovani ha una marcia in più concentrandosi su autenticità, localizzazione, esperienze, sostenibilità

Le principali novità alla BMT di Napoli : i collegamenti diretti, nuove strutture, eventi culturali e sportivi con un’offerta sempre più diversificata dove tutti possono trovare quanto desiderano

Sempre più giovani visitano il Paese a noi vicino e scelgono la Croazia come meta delle loro vacanze, prediligendo la spiaggia di Zrće sull’isola di Pag, dove il divertimento è garantito nei famosi club, feste in piscina baciate dal sole, infinite feste in barca e rave mozzafiato con cinque palchi sulla spiaggia. Vodice vicino a Sebenico, Primošten, la città di Hvar sull’omonima isola. La Croazia è un Paese vicino all’Italia che racconta il suo passato romano e veneziano, tante sono poi le tradizioni proprie della Croazia. Le coste sono frastagliate e di fonte vi sono oltre mille isole, solo 50 sono quelle abitate. Le famose spiagge vengono scelte ogni anno da turisti provenienti da tutto il mondo che prediligono la destinazione non solo per il suo limpido mare e per la bellezza del paesaggio, con un clima mite, ma anche per il buon rapporto qualità/prezzo di alloggi e servizi. Anche quest’anno l’Ente Nazionale Croato per il Turismo parteciperà alla BMT Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, dal 13 al 15 marzo con uno stand di 100 mq al padiglione 5, insieme ai 7 co-espositori: Ente per il Turismo della Regione Spalatino-Dalmata; Ente per il Turismo della Regione di Dubrovnik e Neretva; Ente per il Turismo della città di Zagabria; Jadrolinija, Compagnia di Navigazione; Amatori Tour Operator; Parco Nazionale Brijuni e Parco Nazionale di Krka. La Primavera in Croazia già si manifesta con i suoi colori dispiegando i delicati fiori in mezzo a prati umidi, a breve fioriranno i ciliegi selvatici e, fra fine marzo e i primi di aprile, i fiori di melo incominciano a sbocciare teneri, colorando di bianco e di rosa diffondendo nell’aria un profumo dolce e avvincente.

Una destinazione per tutto l’anno con un boom di turisti

In Croazia nel 2024 sono stati realizzati 21,3 milioni di arrivi e 108,7 milioni di pernottamenti, che rappresenta una crescita del 4% negli arrivi e dell’1% nei pernottamenti rispetto al 2023. Di questi, 103,3 milioni di pernottamenti sono stati registrati nelle località marittime, ovvero l’1% in più rispetto al 2023, oltre 2,7 milioni di pernottamenti sono stati registrati nelle zone continentali, che evidenzia una crescita del 5 %. Zagabria, la fascinosa capitale del Paese, ha registrato 2,7 milioni di pernottamenti con un aumento del 6 % rispetto all’anno precedente.

Le regioni più popolari sulla costa

In Croazia vi sono 1.244 isole con le coste frastagliate fra le più belle del mondo.

L’Istria ha raggiunto 30 milioni di pernottamenti, discostandosi dalla Dalmazia che ha registrato 20,7 milioni e dalla regione del Quarnaro con 18,2 milioni di pernottamenti.

Le regioni più popolari dell’entroterra

La regione di Lika-Senj con il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, il parco Patrimonio dell’Umanità UNESCO più antico e più esteso, insieme ai suoi fiumi, sorgenti, montagne, boschi e foreste incontaminate, affascina i visitatori con la sua bellezza selvaggia dove si possono ammirare 168 specie di uccelli. Questa straordinaria diversità naturale ha consentito di raggiungere 3,4 milioni di pernottamenti.

I collegamenti dall’Italia

Per giungere in Croazia è possibile scegliere tra diversi mezzi di trasporto. Le autostrade croate sono nuove, veloci e moderne. La costa croata è accessibile durante tutto l’anno grazie al collegamento via mare con i traghetti. Per chi preferisce l’aereo vi sono 9 aeroporti internazionali che collegano le grandi città europee. Da Napoli vi sono varie compagnie che effettuano voli diretti verso: Zagabria (30.03 – 24.10); Spalato ( 31.03 – 30.10); Dubrovnik ( 02.04 – 25.10).

Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia

«Tanti ponti e la stagione estiva sono ormai alle porte e dopo un anno – quando eravamo Paese d’onore alla BMT a Napoli – sbarchiamo di nuovo in questa fiera importante per noi con i nostri partner. Alla BMT presenteremo la nostra offerta turistica, i collegamenti tra la Croazia e l’Italia e le informazioni principali per la stagione turistica, soprattutto i tantissimi nuovi investimenti, i festival e i nuovi prodotti turistici». L’anno turistico 2025 lascia ben sperare per ottimi risultati, con l’obbiettivo di allungare la stagione e ampliare l’offerta turistica oltre ai mesi estivi, anche nelle aree turistiche meno sviluppate, come le destinazioni nella zona continentale. «La Croazia punta a consolidare la sua immagine di destinazione turistica di qualità, con un focus sul life style e la sostenibilità – continua la direttrice Viviana Vukelić – le nuove generazioni portano nuove abitudini ed esigenze, concentrandosi su autenticità, localizzazione, esperienze, sostenibilità e in generale sulla vita al massimo. La Croazia per questo ha ottime risorse e potenzialità. Le strategie di marketing saranno orientate al riposizionamento del brand Croazia a livello globale, per attrarre un turismo sempre più qualificato e destagionalizzato. La Croazia è sempre più riconosciuta come meta per tutto l’anno e dobbiamo continuare a sviluppare il turismo in questa direzione». Dunque si punta sull’arte del vivere bene con un focus sulla natura e l’interazione con l’ambiente, ma anche cultura, divertimento, cibo, fitness tutto questo è il life style dove tutti possono soddisfare le proprie esigenze.

I più importanti eventi del 2025

Zagabria : dal 19 al 23 marzo il “Festival delle luci” un evento che annuncia la primavera, con una combinazione di arte, design e spettacolo, insieme alle opere di artisti provenienti da tutto il Paese. Dal 24 al 26 giugno si terrà, sulla splendida Isola della Gioventù al centro del lago Jarun, la sedicesima edizione dell’INmusic festival, uno dei dodici festival più popolari al mondo e il più grande evento all’aperto croato.

Opatija : dopo l’inverno freddo, diventa un paradiso per gli amanti del benessere grazie al tradizionale evento di marzo “Opatija un’oasi del benessere” con massaggi, cura del viso e del corpo, bagni rilassanti, saune e trattamenti di aromaterapia.

Isola di Pag : 29 marzo “Life on Mars Trail Race” per tutti gli amanti del turismo attivo e della montagna, trail running e trekking, con rocce impegnative, seducenti baie e spiagge. Dal 22 al 26 giugno il “Novalja Hideout Festival” riunisce i migliori artisti di musica elettronica del mondo sulla splendida spiaggia di Zrče.

Lovran : il “Festival degli Asparagi” nel mese di aprile i ristoratori offrono varie specialità a base di asparagi, anche nei dolci.

Isole del Quarnaro : dal 15 al 19 aprile la “4 Islands MTB Race”, una gara di MTB unica nel suo genere che si svolge su quattro isole: Krk, Rab, Cherso e Lussino, pedalando su terreni diversi circondati dal paesaggio lussureggiante.

Umago : 11e 12 aprile “Istria Granfondo” la maratona ciclistica internazionale. Quest’anno si terrà l’undicesima edizione della gara con partenza e arrivo a Umago e Novigrad con una ricca offerta gastronomica, programmi per bambini e soprattutto un’atmosfera eccezionale. Dal 19 al 26 luglio si terrà il “Croatia Open Umag” il torneo più longevo della Croazia inserito nel calendario ATP con un ricco programma di manifestazioni che si svolgono nell’ambito del torneo.

Zadar : 4 aprile “Zadar Wings for life” il più grande evento di corsa del mondo, migliaia di persone si danno appuntamento per partecipare all’avvenimento che è anche una gara di solidarietà, dove tutta la quota di iscrizione va alla ricerca sul midollo spinale.

Plitvice : 6 e 7 giugno la “Maratona di Plitvice” che quest’anno festeggia i quaranta anni, una gara speciale il cui tracciato passa principalmente dai laghi di Plitvice, famosi in tutto il mondo per la loro bellezza.

Šibenik : dal 14 al 28 giugno il “Festival Internazionale dei bambini”, la prima edizione fu organizzata nel 1958, un festival d’importanza mondiale. La città diventa un posto magico, dove i bambini provenienti da tutto il mondo sono i protagonisti incentivando varie forme d’arte: teatro, burattini, musica, film, poesia e arte.

Spalato : dall’11 al 13 luglio “Ultra Europe Music Festival” di musica elettronica con più di 100 mila giovani visitatori. Durante il festival sono previste diverse manifestazioni in tutta la regione. Dal 14 luglio al 14 agosto l’Estate a Spalato con spettacoli di musica, teatro e balletto.

Dubrovnik : dal 10 luglio all’8 agosto la 76° edizione del “Summer Festival” con i migliori artisti croati. Dal 16 al 19 ottobre il “Good food Festival” consente di assaggiare i piatti della migliore tradizione culinaria croata.

Špancirfest : dal 22 al 31 agosto si terrà lo Špancirfest nel centro storico di Varaždin che si trasforma magicamente in un palcoscenico pieno di colori con tante attività per i bambini.

Tisno : dal 28 agosto al primo settembre “Dimensions Festival” con 150 grandi artisti della musica elettronica che si esibiranno su diversi palchi sulla spiaggia e in numerose feste in barca.

Vinkovci : dal 12 al 21 settembre le “Serate d’autunno” la stagione che premia gli abitanti della Slavonia per il loro duro lavoro con oltre 100 mila visitatori.

Biograd : dal 22 al 26 ottobre il “Boat Show” a Biograd na Moru vicino a Zara si svolge ogni anno uno spettacolare salone nautico che è il più grande punto d’incontro per l’industria nautica croata.

La Croazia continua a stupire nel periodo dell’Avvento con atmosfere incantate e toccanti tradizioni, un itinerario tra i Mercatini di Natale e le splendide celebrazioni sul mare: la gioia, la magia e l’entusiasmo natalizio sono sentimenti che si provano in attesa della notte più magica dell’anno.

Per tutte le altre informazioni si può visitare il sito

