Croce Rossa Italiana Comitato di Viterbo e Scuola Sottufficiali dell’Esercito: formazione congiunta

Convegno “Lesioni e traumi in contesti critici”

Si è concluso con successo il convegno “Lesioni e traumi in contesti critici”, organizzato congiuntamente dalla Scuola Sottufficiali dell’Esercito e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo. L’evento, svoltosi il 5 e 6 marzo presso la caserma “Soccorso Saloni”, ha rappresentato un’importante occasione di formazione per personale sanitario e militare su tematiche tipiche di un contesto operativo non permissivo e cinetico, oltre che un’interessante opportunità di confronto e collaborazione tra Istituzioni pronte a intervenire sul territorio in caso di eventi calamitosi ed emergenziali.

Nel corso delle due giornate, specialisti del settore medico-sanitario e operatori del soccorso hanno affrontato tematiche fondamentali per il trattamento delle lesioni in scenari operativi complessi. Tra gli argomenti trattati, le lesioni da sparo, il damage control in traumatologia, il trattamento delle lesioni penetranti, le fasciature d’emergenza per fratture agli arti e il blocco del bacino, la decontaminazione di feriti in ambiente CBRN, fino alle tecniche avanzate di triage di guerra.

Il convegno, strutturato in una prima fase di interventi frontali e una successiva parte pratica, ha visto i partecipanti cimentarsi in esercitazioni di gruppo, applicando le nozioni apprese sotto la guida di esperti soccorritori militari e della Croce Rossa Italiana, del personale del Corpo Militare e delle Infermiere Volontarie della CRI, della ASL di Viterbo e dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Lazio (ARES 118) e dei Vigili del Fuoco di Viterbo.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse congiuntamente dalla Scuola Sottufficiali dell’Esercito e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo al fine di ampliare il pacchetto formativo degli Allievi Marescialli quali futuri Comandanti di plotone dell’Esercito e dei soccorritori in emergenza, fornendo competenze sempre più avanzate e interdisciplinari.

Il positivo riscontro da parte dei numerosi partecipanti ed esperti intervenuti conferma l’importanza di questi momenti di formazione, fondamentali per migliorare la sinergia tra le diverse componenti in ambito militare e sanitario che intervengono nella gestione delle emergenze. La Scuola Sottufficiali dell’Esercito e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo rinnovano il proprio impegno nel promuovere eventi formativi di alto livello in collaborazione con le eccellenze del settore e ringraziano le Istituzioni che hanno collaborato al successo del convegno.