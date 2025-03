Fonte Nuova – Inaugurazione del Campo “Aniello Cortini ” presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 17

di Fausto Zilli

Nella Giornata internazionale della donna sabato 8 marzo presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti sede dell’Asd Tor Lupara 1968 del presidente Donato Olivieri vi è stata l’inaugurazione del nuovo campo di calcio a 8, dedicato ad Aniello Cortini, storico custode venuto a mancare tre anni fà. Alla presenza della moglie Francesca, i figli i nipoti, è stata scoperta la targa a lui dedicata, c’è da sottolineare che Aniello fino alla fine si è prodicato per la struttura e maggiormente con passione per i suoi ragazzi.

Alla presenza della banda musicale di Fonte Nuova, del presidente Gianni Nesta e del maestro Giuseppe Mascali, vi è stato il taglio del nastro tricolore dal presidente Olievieri e De Luca Christian giocatore della prima squadra nato e cresciuto a Fonte Nuova, da sempre al Tor Lupara 1968. Di seguito entrano sul terreno di gioco le ragazze della Roma Calcio Femminile e le ragazze di mister Emanuele Trimarchi per disputare un’amichevole per l’importante giornata, diretta da Martina Imperiali AIA Sez. Tivoli.

Tutte le ragazze omaggiate con mazzetti di mimosa con il nastrino rosso blù colori sociali del Tor Lupara 1968.

Prima della gara la performance della banda musicale di Fonte Nuova con l’inno Nazionale, grande successo tanti i concittadini Fontenovesi presenti presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti, tra gli altri presente una delegazione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia Sez. di Fonte Nuova con il presidente Gianni Nesta, il vice presidente Luigi Sarcina, il presidente AIA sez. di Tivoli Daniele Viotti, il presidente Promet Impresa Sociale Laura Barbaliscia, il direttore di “Sport in Oro” Raffaele Minichino, il presidente e vice presidente della Pro loco Fonte Nuova Giampiero Vallati e Roberto Caroni, Umberto Falcioni, il presidente nazionale Associazione ARGOS Forze di Polizia Gianluca Guerrisi.

Altro momento emozionante dell’evento la consegna delle targhe ai presenti consegnate dallo staff e giocatori del Tor Lupara 1968, la consegna da parte della presidenza dell’associazione ARGOS Forze di Polizia di almanacchi calciatori panini special edition a tutti i bambini presenti.

Consegna da parte del presidente Promet Impresa Sociale Laura Barbaliscia di una targa dedicata a tutto lo saff Asd Tor Lupara 1968 , che con impegno e dedizione ha fondato la “Scuola Calcio Femminile” ritirata da Maria Cristina Viozzi.

Alla fine vi è stato un buffet per tutti i presenti, un giorno sicuramente da ricordare pregno di emozioni per il Tor Lupara 1968 e non solo, quando lo sport, il calcio come mezzo di aggregazione, crescita informazione inclusione , senso di appartenenza.