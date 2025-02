ALATRI, UNITÀ E COESIONE LE PAROLE D’ORDINE DEL PRIMO CONGRESSO CITTADINO DI FRATELLI D’ITALIA

L’ON. ANTONELLO IANNARILLI: “UN PASSO IMPORTANTE PER LA CRESCITA DEL PARTITO. SOLO ATTRAVERSO UNITÀ E DIALOGO SI POSSONO OTTENERE RISULTATI IMPORTANTI PER I CITTADINI DI ALATRI”.

Giovedì 21 febbraio, presso la Sala conferenze della Biblioteca comunale di Alatri si è svolto il primo Congresso cittadino di Fratelli d’Italia di Alatri. Nel corso della serata è stato nominato anche il nuovo direttivo composto da: Daniele Cicerchia, Damiano Iovino, Niccolò Cianfrocca, Leonardo Di Bono, Paolo Celani, SImona Pelorossi e Raffaella Conti. C’è stato anche il momento del passaggio di consegne dal coordinatore uscente Damiano Iovino – che ha approfittato anche per annunciare la sua volontà di concorrere come consigliere alla prossima tornata elettorale – alla nuova coordinatrice, la Dott. Raffaella Conti.

Di seguito le parole dell’On. Antonello Iannarilli, promotore dell’iniziativa: “Si tratta di un evento – dichiara l’On. Antonello Iannarilli – che è stato un vero spartiacque con il passato: unità e coesione le parole d’ordine per collaborare alla crescita del partito in città ed a livello provinciale, con l’obiettivo di far sentire sempre più forte la voce di Alatri su più palcoscenici e affermare quali siano le istanze degli alatresi. Siamo una realtà dalla quale non si può prescindere quando ci si siede ai tavoli decisionali. I numeri parlano chiaro, un esempio su tutti: alle ultime Regionali il Presidente Rocca ha raccolto qui il 70% delle preferenze, Fratelli d’Italia il 51,5%, percentuali rare da riscontrare che non possono e, soprattutto, non devono essere ignorate dalle dinamiche politiche provinciali e regionali. In passato, certamente, sono stati commessi degli errori nella gestione interna e nelle scelte compiute al momento degli appuntamenti elettorali: si vedano a tal proposito le Provinciali e delle Regionali dove la nostra città non è riuscita, nonostante la massiccia partecipazione e la mole di preferenze ad esprimere un proprio consigliere. Oggi, però, siamo qui a dimostrazione che la fase congressuale rappresenta un prezioso momento di democrazia e di confronto propedeutico ad una crescita strutturata e forte del partito. Consapevoli di tutto ciò, ringrazio per la presenza l’On. Massimo Ruspandini che ha presente al mio invito senza alcuna esitazione. Per quanto riguarda strettamente la città di Alatri, abbiamo dimostrato, specie nelle crisi affrontata nei mesi scorsi, di essere a disposizione dell’amministrazione e del sindaco Cianfrocca per il bene della città e per onorare la fiducia che i cittadini hanno riposto in noi attraverso il voto. Decidere di dialogare – prosegue Iannarilli – e giungere ad una soluzione comune la ritengo segno di lungimiranza e responsabilità, che a mio avviso sono imprescindibili per chi fa politica. Durante la serata abbiamo nominato anche il nuovo direttivo assistendo al passaggio di consegne tra il coordinatore uscente Iovino, a cui va il mio sincero grazie per il lavoro svolto finora, e la nuova designata, la dott.ssa Raffaella Conti, alla quale invece faccio i più sinceri auguri di buon lavoro. Rinnovare e andare avanti è un sintomo di salute di un gruppo solido e strutturato e noi abbiamo l’obiettivo di dimostrare che attraverso i giovani, le idee, i progetti ed l’impegno assiduo possiamo fornire risposte ai problemi della nostra città, così da guardare al futuro con fiducia e la consapevolezza di essere una realtà che ha la possibilità di portare a casa dei risultati concreti e positivi”.