Frosinone prima provincia del Lazio a presentare il progetto “Campioni di vita” contro il bullismo e il disagio giovanile. Presente il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone

Questa mattina, presso il Teatro Vittoria di Frosinone, si è svolta la presentazione del progetto nazionale “Campioni di vita”, un’iniziativa di peer education (educazione tra pari) dedicata a sensibilizzare i giovani sui temi del bullismo e del disagio giovanile attraverso il linguaggio sano e universale dello sport. Frosinone è la prima provincia del Lazio a dare il via a questo importante progetto, che coinvolgerà gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, promuovendo stili di vita sani e modelli comportamentali positivi mutuati dal mondo sportivo.

Il presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha preso parte attivamente all’evento, portando i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, e sottolineando l’importanza dell’iniziativa per il territorio e per la comunità giovanile. “Questa giornata rappresenta un passo fondamentale nel contrastare il bullismo e il disagio giovanile, fenomeni che purtroppo minano il benessere dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze”, ha dichiarato il presidente. “Frosinone, grazie all’impegno delle istituzioni locali e regionali, diventa così un punto di riferimento per l’intero Lazio, portando avanti un progetto che non solo affronta tematiche fondamentali, ma lo fa in modo innovativo, utilizzando lo sport come strumento di crescita e condivisione.”

Il progetto “Campioni di vita” è stato fortemente voluto e realizzato grazie alla collaborazione tra la presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche Sociali, Alessia Savo, la dirigente dell’Ambito Territoriale di Frosinone, Laura Superchi, il presidente dell’Osservatorio nazionale sul bullismo e il disagio giovanile, Luca Massaccesi, e la consigliera comunale di Frosinone, Francesca Campagiorni. Un ringraziamento speciale è stato rivolto dal presidente del Consiglio Provinciale a Laura Superchi, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, per l’invito e il sostegno in questa importante iniziativa, che segna un traguardo significativo per l’intero territorio.

Nel corso della mattinata, i lavori sono stati moderati dalla consigliera nazionale dell’Osservatorio, dott.ssa Stefania Savelloni, che, insieme al prof. Antonino Mancuso del Comitato Scientifico dell’Osservatorio, ha illustrato i dettagli e le peculiarità del progetto a docenti e dirigenti scolastici presenti. Tra gli ospiti di rilievo anche Antonio Vicino, atleta olimpico e tre volte campione del mondo di canoa, che ha condiviso con i partecipanti la propria esperienza e il suo percorso di vita, diventando un esempio positivo di “Campione di vita” per le nuove generazioni.

Il presidente del Consiglio Provinciale ha infine ribadito l’impegno della Provincia di Frosinone nel promuovere politiche giovani e nel supportare iniziative che mirano al benessere e alla crescita dei ragazzi del territorio. “È nostro compito, come istituzioni, garantire che i nostri giovani abbiano gli strumenti per affrontare le sfide della vita con consapevolezza e resilienza. Progetti come questo sono la testimonianza di un impegno continuo e di una visione che mette al centro la salute mentale e il benessere sociale delle future generazioni.”

L’incontro di oggi rappresenta solo il primo passo di un percorso che continuerà nelle scuole e nei territori, coinvolgendo sempre più giovani e dando loro l’opportunità di essere protagonisti del cambiamento.