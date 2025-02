Prorogato al 27 febbraio il termine per la domanda al bando per il Servizio Civile Universale

Quadrini invita i giovani a non perdere questa opportunità.

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, annuncia che sono stati prorogati i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. La nuova scadenza è fissata per il 27 febbraio 2025, ore 14:00.

“Questa proroga è una grande opportunità per i giovani del nostro territorio, un’occasione per mettersi in gioco e contribuire concretamente al bene della collettività. Invito tutti i ragazzi e le ragazze a non perdere questa occasione, che rappresenta un’importante esperienza di crescita professionale e personale”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone. “Siamo convinti che il Servizio Civile Universale possa rappresentare una porta d’ingresso nel mondo del lavoro della pubblica amministrazione, un settore che, anche in tempi difficili, continua a garantire stabilità e opportunità.”

Con questa iniziativa, la Provincia di Frosinone continua il suo impegno nel favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, in particolare nella pubblica amministrazione, promuovendo la loro formazione, competenza e consapevolezza civica. Il Servizio Civile Universale, infatti, rappresenta una valida esperienza che arricchisce il curriculum e offre occasioni di formazione in vari ambiti, dal digitale alla cultura, l’ambiente, l’assistenza sociale.

Gli interessati possono consultare il sito web della Provincia di Frosinone per tutte le informazioni utili e per presentare la propria candidatura entro il 27 febbraio alle ore 14:00.