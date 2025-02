MILANO, CAMPO CHIESA ROSSA, DE CORATO: «LI’ INTORNO CON CDX CAMIONETTE POLIZIA E CC. CONTROLLAVANO COSA ACCADESSE DENTRO. CON CSX SOLO SPARATORIE E RIFUGIO PER DELINQUENTI-BORSEGGIATRICI»

«Leggo che ieri sera alcuni uomini incappucciati si sono introdotti all’interno del campo rom di via Chiesa Rossa e hanno sparato diversi colpi di arma da fuoco ferendo due persone. Questo è quanto accade, anche all’interno di questi campi, da quando in città governa il Centrosinistra che spesso, anche a livello nazionale, continua a difendere queste persone. Proprio in quei campi, in particolare quelli di via Negrotto, Bonfadini, Martirano, Impastato e appunto Chiesa Rossa, oltre a diversi criminali ricordo che si rifugiano anche numerose borseggiatrici rom che durante la giornata vanno a rubare in giro per la città, prendendo d’assalto in particolare i mezzi pubblici milanesi come puntualmente riprendono Valerio Staffelli e tutto il suo staff. Fino al 2011, con le Giunte Albertini e Moratti, era stato fatto un apposito percorso circolare attorno al campo di via Chiesa Rossa, dove le camionette della Polizia di Stato e dei Carabinieri, circolavano e verificavano cosa accadesse all’interno di questi campi. Successivamente al 2011, questi appositi percorsi e tracciati esterni al campo, sono completamente spariti e al suo interno, come leggiamo, succede qualsiasi cosa in totale anarchia e senza controlli»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sul degrado e sulla sicurezza delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.