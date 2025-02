MILANO, ANTISEMITISMO, DE CORATO A MALPEZZI: «SINDACO E GIUNTA CSX SEMPRE IN SILENZIO SU SFREGI A FIGURE DELLA SHOAH E CORTEI PRO-HAMAS»

«La Senatrice Malpezzi dica quando Sindaco e Giunta milanese hanno condannato i cortei pro-Hamas che da 69 sabati si svolgono a Milano e quando è stata l’ultima volta che hanno anche condannato gli sfregi ai murales degli eroi della Shoah. Invito la stessa Senatrice a informarsi meglio sulla realtà milanese. Nel frattempo, prendo atto della sua ferma condanna all’atto vandalico odierno e auspico anche io il fatto che vengano al più presto rintracciati i responsabili. Però, tutto questo, dovrebbe far riflettere anche la Senatrice del Pd: A Gaza c’è una tregua mentre a Milano, puntualmente ogni sabato e tutti i fine settimana in generale, ci sono cortei di protesta, odio e insulti all’intero popolo di Israele, alla Comunità Ebraica di Milano oltre che al Governo Meloni. Queste manifestazioni, sistematicamente, causano enormi disagi alla città e il Sindaco e l’intera Giunta di Centrosinistra non hanno mai condannano fermamente tutto ciò! Siamo l’unica città italiana dove vengono organizzati e svolti ancora cortei contro Israele e pro-Hamas nonostante a Gaza c’è la tregua tra entrambe le fazioni. Si può continuare così a Milano? Io credo di NO e chi è contrario lo deve dichiarare»!

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.