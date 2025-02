Primavera in Penisola Sorrentina: Soggiorno da sogno all’Hotel Ara Maris con un’offerta speciale

Un’esperienza di lusso esclusiva tra panorami spettacolari e relax senza pari

La primavera è il momento perfetto per scoprire la magia della Penisola Sorrentina: un’esplosione di colori, profumi agrumati nell’aria e temperature ideali per vivere esperienze autentiche tra mare, cultura e natura incontaminata. Per rendere ancora più speciale questa stagione, l’Hotel Ara Maris, nuovo gioiello dell’hospitality di lusso, lancia un’offerta imperdibile: prenotando ad aprile una delle accoglienti suite per tre notti, la quarta è in regalo! Un’opportunità unica per immergersi nel fascino senza tempo di Sorrento e delle sue meraviglie, approfittando del comfort e dell’eleganza di una struttura d’eccellenza.

La primavera è la stagione in cui le terrazze si tingono di verde brillante, il profumo dei limoni in fiore avvolge i vicoli storici e la brezza marina accarezza le giornate più lunghe e miti. È la stagione in cui la natura si risveglia, regalando un’esplosione di colori tra le bouganville e i glicini che adornano le stradine. Il clima dolce invita a lunghe passeggiate tra i sentieri panoramici, come il Sentiero degli Dei e la Baia di Ieranto, dove lo spettacolo del mare cristallino si fonde con la macchia mediterranea in un quadro di rara bellezza.

Per chi desidera esplorare ancora di più le meraviglie del territorio, la primavera è il momento ideale per visitare le splendide isole di Capri e Ischia, autentici paradisi dove natura e cultura si intrecciano in un’atmosfera unica. Le acque cristalline, le grotte marine e i borghi caratteristici offrono un’esperienza indimenticabile. Imperdibili anche Positano e Amalfi, perle della Costiera Amalfitana, con le loro case color pastello arroccate sulla scogliera, le botteghe artigiane e le terrazze panoramiche affacciate sul mare infinito. Oltre alla possibilità di esplorare le meraviglie naturali dei sentieri panoramici, delle isole e delle città costiere, è l’occasione giusta per immergersi anche nell’affascinante storia millenaria di Pompei.

Le celebrazioni pasquali aggiungono un tocco di tradizione e fascino alla stagione: le processioni storiche e le usanze locali trasformano Sorrento in un luogo di cultura e spiritualità, tutto da vivere. Tra escursioni in borghi pittoreschi e momenti di relax ammirando i panorami sul Vesuvio, la primavera in Penisola Sorrentina è un invito a rallentare e a godersi la vita nella sua essenza più autentica.

Situato in una posizione strategica per esplorare la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, l’Hotel Ara Maris è una raffinata oasi di benessere. Con un design contemporaneo ispirato ai colori e alle atmosfere del Mediterraneo, l’hotel offre camere e suite eleganti, un’ampia zona relax con piscina e solarium immersa nel verde, la Thala Spa, per un’esperienza rigenerante, e il Rooftop Lumi Sky Lounge, da cui ammirare tramonti mozzafiato sul Golfo di Sorrento.

L’esperienza gastronomica è un altro punto di forza: il Cora Bistrot, immerso nell’ampio e tranquillo giardino di vegetazione mediterranea, propone i piatti della tradizione campana e sorrentina., mentre il Lumi Sky Lounge è il luogo perfetto per gustare freschi cocktail, pranzi sfiziosi o cene gourmet in un ambiente esclusivo e panoramico. Grazie all’utilizzo di materie prime fresche e locali, ogni creazione esalta le eccellenze del territorio, offrendo un’esperienza autentica e raffinata.

Approfittando dell’offerta 4×3, gli ospiti potranno concedersi un soggiorno più lungo senza costi aggiuntivi in una delle raffinate suite, approfittando dei ponti e delle festività di aprile, esplorando con calma la bellezza della Penisola Sorrentina: dalle escursioni lungo i sentieri di Punta Campanella e la Baia di Ieranto, ai tour enogastronomici tra limoneti e cantine locali, fino alle gite in barca verso Capri, Positano e Amalfi.

L’offerta è prenotabile esclusivamente sul sito ufficiale www.aramarishotel.com fino al 28 febbraio 2025, per soggiorni dal 1° al 30 aprile 2025.

Prezzo per una delle differenti tipologie di suite per due persone per 3 notti (la quarta in omaggio) a partire da Euro 550,00.