Posata la prima pietra della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco

Colleferro, Grande partecipazione e coinvolgimento, presente il Sottosegretario l’on. Emanuele Prisco

Una giornata ricca di emozioni ed entusiasmo, quella di ieri a Colleferro con due importanti momenti che hanno riempito la giornata. La mattinata è stata legata ad uno dei momenti più tragici della storia di Colleferro , il 29 Gennaio del 1938 due esplosioni nello stabilimento BPD (Bombrini Parodi Delfino) causando la morte di 60 persone ed il ferimento di 1500 operai, nel ricordare la storica tragedia mortale c’è stata la deposizione di una corona di alloro presso il Monumento dei Caduti del ’38 alla rotatoria tra Via Latina e Via degli Esplosivi, alla presenza del Sindaco Pierluigi Sanna ed altri amministratori, nonché amministratori dei Comuni di Anagni e Velletri, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, e varie sodalizi locali di volontariato. Il secondo momento si è svolto nel pomeriggio con la visita guidata all’antica fabbrica Bpd, ed a seguire presso il Teatro Comunale Vittorio Veneto, si è esibita in concerto la Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il momento clou della giornata è stata la posa della prima pietra della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco di Colleferro che sorgerà all’ingresso dei Piani Artigianali. Al momento simbolico sono intervenuti il Sottosegretario del Ministero dell’Interno Emanuele Prisco (con competenza sul Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile), il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, il Dirigente Generale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma –Adriano De Acutis, e l’Ing. Stefano Gaudioso progettista dell’edificio che, oltre al Distaccamento dei Vigili del Fuoco, ospiterà anche la locale Protezione Civile (insieme nella foto). “Siamo qui – ha commentato l’on. Prisco – nel giorno in cui ricorre l’anniversario della terribile esplosione del 29 gennaio del 1938, quando nella fabbrica di tritolo di Colleferro persero la vita 60 persone e oltre un migliaio di persone rimasero feriti. Abbiamo simbolicamente scelto questa ricorrenza per la posa della prima pietra del nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco: una sede efficiente e di ultima generazione per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e alle numerose imprese del territorio”. I vigili del fuoco incarnano i valori profondi della solidarietà e del volontariato, valori fondanti della storia territorial. La grande partecipazione della cittadinanza, delle istituzioni locali, provinciali, regionali e nazionali testimonia il grande valore della preziosa opera che quotidianamente svolgono al servizio del territorio e delle comunità.